Jude Law e Nicholas Hoult reconstituem uma ameaça real aos EUA neste suspense do Prime Video

Jude Law e Nicholas Hoult estão em lados opostos de “A Ordem” (2024), no Prime Video. Dirigido por Justin Kurzel, o suspense parte da história de um grupo supremacista branco dos Estados Unidos e adapta o livro “The Silent Brotherhood”, de Kevin Flynn e Gary Gerhardt.

Bula Streaming Prime Video A Ordem (2024)

Em 1983, assaltos a bancos, falsificação de dinheiro e ataques a carros-fortes chamam a atenção do agente do FBI Terry Husk. Instalado no noroeste dos Estados Unidos, ele começa a suspeitar de uma finalidade política por trás dos crimes. O dinheiro pode financiar algo maior. Do outro lado da investigação está Bob Mathews, um líder que transforma ressentimento e propaganda racista em organização armada. A tarefa policial passa a ser compreender a estrutura que conecta episódios aparentemente dispersos.

Law interpreta Husk, enquanto Hoult assume o papel de Mathews. A oposição entre eles oferece um ponto de entrada direto para a história, mas o perigo não se resume a um duelo de personalidades. Recrutamento, circulação de ideias e financiamento dão continuidade ao projeto extremista. É nesse processo que o filme encontra uma tensão particular: reconhecer uma ameaça exige enxergar relações entre ações que, isoladamente, poderiam parecer crimes comuns.

O roteiro de Zach Baylin tem como base o livro de investigação de Flynn e Gerhardt, adaptação identificada na ficha oficial do Festival de Veneza, onde o longa integrou a competição de 2024. Isso situa a origem documental do material sem transformar a dramatização numa reprodução literal dos acontecimentos. Personagens, cenas e encadeamentos pertencem também às escolhas de um suspense de ficção.

Justin Kurzel organiza a perseguição em torno de uma pergunta prática: em que momento uma investigação percebe o alcance político da violência que está seguindo? A premissa aproxima o trabalho de campo do esforço de interpretar sinais. Assaltos deixam de ser apenas sequências de ação e passam a revelar um sistema de sustentação financeira e ideológica.

A indicação vale para quem gosta de filmes policiais com uma dimensão histórica definida. O elenco inclui Tye Sheridan e Jurnee Smollett, ampliando o núcleo da investigação. A força do assunto está em mostrar que o extremismo também depende de logística, dinheiro e adesão cotidiana. O suspense cresce quando essas peças começam a compor um desenho reconhecível.