Inspirado num caso real da Dinamarca, este drama em preto e branco está na MUBI

Inspirado num caso criminal real da Dinamarca, “A Garota da Agulha” (2024), na MUBI, acompanha uma operária que encontra abrigo numa agência clandestina de adoção. Magnus von Horn filma em preto e branco uma história em que a promessa de proteção se torna fonte de inquietação.

Bula Streaming MUBI A Garota da Agulha (2024)

Karoline vive em Copenhague depois da Primeira Guerra Mundial. Grávida, sem emprego e com poucas alternativas, conhece Dagmar, uma mulher que encaminha bebês para adoção. Ela aceita trabalhar como ama de leite e passa a depender daquele ambiente para reconstruir a própria vida. A proximidade entre as duas nasce de uma necessidade muito concreta: conseguir sobreviver. O que parecia uma solução, porém, exige uma confiança que Karoline ainda não tem condições de avaliar.

O roteiro de Magnus von Horn e Line Langebek parte de acontecimentos reais, como informa a produtora Lava Films, mas constrói uma ficção centrada na vulnerabilidade da protagonista. A distinção faz diferença: a proposta não é oferecer uma cronologia de investigação policial. O interesse está no caminho que leva uma mulher a aceitar uma ajuda cujas condições ela desconhece. A pobreza limita suas escolhas antes que qualquer ameaça ganhe um rosto.

A fotografia em preto e branco aproxima o drama de uma atmosfera de pesadelo. Roupas, paredes e rostos parecem pertencer ao mesmo mundo gasto, em que a intimidade raramente significa conforto. O período histórico não serve apenas de cenário: trabalho, maternidade e reputação organizam a distância entre quem pode decidir e quem precisa aceitar. A tensão surge desse desequilíbrio e acompanha mesmo os momentos de aparente acolhimento.

Vic Carmen Sonne interpreta Karoline, enquanto Trine Dyrholm dá presença à figura de Dagmar. A relação entre elas sustenta a indicação para quem procura um drama sombrio, de desconforto moral, mais interessado em dependência e confiança do que numa sucessão de sustos. Convém chegar sabendo pouco sobre o caso que inspirou o filme. O percurso da protagonista tem força justamente porque o espectador precisa examinar, junto dela, o preço de cada saída oferecida.