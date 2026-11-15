Um show do Bob Dylan é o trelelé de que precisamos

Esqueça as definições óbvias, essa coisa de direita vs. esquerda, de capitalismo contra comunismo, de Fla-Flu, de Palmeiras e Corinthians. Isso é invenção. Largue mão: a humanidade não se divide assim.

Estou cada vez mais convencido de que a humanidade se divide entre lucidez e mundo delirante, entre linha reta e garatujas esvoaçantes, entre o real e a distopia, o rigor e o ultraje, o quadrado e a serpentina.

Entre o papa e o Bob Dylan.

Bob Dylan, o bardo excêntrico. Que foi visitar o papa de moletom preto com capuz — e não parece ter se lembrado de tirar o capuz durante a audiência.

Bob Dylan. Fui ao show dele no último dia 9, no estádio aqui de Ljubljana. Houve a excentricidade de partida: o astro cult incluiu a periférica Eslovênia no rolê mundial — a maior parte dos artistas desvia e a piada é que este meu país adotivo, quase o Acre da Europa, virou terreno fértil para bandas cover em geral protagonizadas por italianos que seguem adolescentes aos 40 e tantos.

Regras rígidas enviadas por e-mail. Show começaria religiosamente no horário marcado. Celulares, câmeras e toda sorte de quinquilharias digitais estavam terminantemente proibidos.

Entre quem reclamasse e quem celebrasse a oportunidade de 90 minutos (contadinhos) sem telas roubando a atenção, um consenso: o cara estava proporcionando uma experiência. No futuro talvez nem nos lembremos de que ele preferiu executar um repertório sem os seus hits mais populares, que sua banda é o suprassumo inquestionável, que seu folk hoje está mais para um delicioso jazz do que para um datado rock’n’roll.

No futuro, talvez nem faça diferença mais enfatizar que ele parecia se esforçar para manter a antipatia, a misantropia, a preguiça completa e total diante de qualquer possibilidade de interação social. Ele começou o show sem falar boa noite. Terminou sem falar obrigado. Não pronunciou nada que não fossem as letras das músicas — como, aliás, é do seu feitio.

Mas muito provavelmente nós todos nos lembraremos daquele raro evento a que fomos e não tiramos nenhuma foto, não fizemos nenhum videozinho, não postamos nada nas redes. E vamos sorrir ao recordar que, enquanto aguardávamos o início, não ficamos escrolando infinita e idiotamente as telinhas — papeamos, jogamos conversa fora; e vimos as pessoas nas fileiras da frente batendo papo furado e rindo umas com as outras.

O método Bob Dylan deveria se tornar mais frequente. E ser expandido para outras situações, como mesas de restaurantes, festas de aniversário e reuniões de trabalho.

O bardo, afinal, é um excelente exemplo do lado delirante da sociedade. Trelelé. Visivelmente um sujeito utópico, fora da curva e das réguas. Fora da casinha e do trem. Pelo menos, e isto faz dele uma pessoa necessária, é um delirante das boas coisas. E boas causas — concordaria o papa, que o citou em documento contra as armas nucleares.

Em tempos de gente do tipo que perde eleição, foge do país e sai por aí todo delirante escalafobético se declarando o verdadeiro presidente do Brasil, é bom que haja malucos do bem a quem nos apegarmos.