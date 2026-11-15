A musa toma a palavra: Nicole Puzzi conta a história da Boca do Cinema

Cinema · Memória · Literatura “Mas, enquanto estiver viva, continuarei valorizando e defendendo o que aconteceu naquela rua.”

Nicole Puzzi é uma lenda do cinema brasileiro. Atuou em clássicos como “Eu” e “As Sete Vampiras”. Seu nome costuma ser associado às produções da Boca do Cinema paulistano (Nicole não aprova a designação Boca do Lixo). Essa experiência dramática transformou-se em literatura. Em “A Boca de São Paulo”, Nicole recupera memórias de sua carreira e dos bastidores do cinema brasileiro das décadas de 1970 e 1980, oferecendo um testemunho pessoal de uma época que marcou profundamente a cultura brasileira. Mais recentemente, publicou a coletânea de contos “Onde Dormem os Demônios”. Esses e outros temas foram tratados nesta entrevista exclusiva para a “Revista Bula”, conduzida pelo escritor Ademir Luiz, com participação do jornalista André Aram, em que Nicole Puzzi fala sobre cinema, memória, carreira e literatura. A lenda fala!

Como surgiu a ideia de escrever o livro “A Boca do Cinema” e como foi esse processo autoral? Nicole Puzzi — Sempre tive o desejo de escrever sobre aquele período tão importante da história do cinema brasileiro e sobre os amigos que fizeram parte da Rua do Triunfo. Quis registrar a realidade vivida na Boca, preservando sua memória e mostrando que, por trás dos preconceitos e estigmas, existia um intenso movimento de criação artística, talento e resistência. Meu objetivo foi contribuir para desfazer a imagem distorcida que por muito tempo marcou as produções da Boca, revelando sua verdadeira importância para o nosso cinema.

Em 2018, você escreveu “A Boca de São Paulo”. Qual a diferença entre esta obra e a mais recente? Nicole Puzzi — “A Boca de São Paulo” foi o ponto de partida. Em 2018, eu já tinha o desejo de contar aquela história, mas, com o tempo, percebi que ainda havia muito a acrescentar. Continuei refletindo sobre a obra, amadurecendo o olhar sobre a Boca do Cinema e reunindo novas memórias, fotos e informações. Foi então que decidi revisitar completamente o projeto. O resultado é um livro mais amplo, mais profundo e mais cuidadoso na forma e no conteúdo. Por isso, ele ganhou um novo título, uma nova capa, novas imagens e um texto mais elaborado, tornando-se uma obra renovada.

Na estante · Memória do cinema Boca do Cinema A Indústria Criativa do Cinema Paulista 70/80 Nicole Puzzi As memórias de quem viveu a Boca por dentro: filmes, bastidores e os personagens de uma época do cinema brasileiro. Autora Nicole Puzzi Formato eBook Tema Memórias e cinema brasileiro Ver o eBook na Amazon ↗

Como você descreveria o que foi o cinema da Boca do Lixo de São Paulo dos anos 1970 e 1980 para uma geração que não presenciou essa fase marcante do cinema brasileiro? Nicole Puzzi — Pessoalmente, não gosto da expressão “Boca do Lixo”, porque ela acaba reduzindo e estigmatizando um dos movimentos mais férteis do cinema brasileiro. Prefiro chamá-lo de Cinema da Boca. Para quem não viveu aquela época, eu diria que o Cinema da Boca foi uma verdadeira indústria criativa independente. Em plena Ditadura Militar, sem apoio governamental, produtores, diretores, técnicos, atores e demais profissionais fizeram da Rua do Triunfo um polo de intensa produção cinematográfica. Dali saíram centenas de filmes que mantiveram salas de cinema em funcionamento, geraram empregos, revelaram talentos e conquistaram um enorme público. Como acontece em qualquer grande produção cultural, havia filmes excelentes, bons e outros nem tanto. Mas o mais importante é que a Boca representava liberdade de criação, oportunidades para quem estava começando e um ambiente de intensa efervescência artística. Foi um privilégio testemunhar aquele período de perto, e é justamente essa atmosfera, suas histórias e sua importância para o cinema brasileiro que procurei registrar em meu livro.

O livro foi lançado recentemente em SP, e houve também gravações para um documentário intitulado “Nicole.doc”. Como será esse documentário? Nicole Puzzi — O lançamento aconteceu no icônico Bar Soberano, um lugar que faz parte da história da Rua do Triunfo e onde muitos de nós nos reuníamos na época. Foi uma noite muito emocionante, principalmente porque toda a primeira edição de “A Boca do Cinema” se esgotou. Para minha alegria, também foram vendidos todos os exemplares da primeira edição do meu livro de contos de terror psicológico, “Onde Dormem os Demônios”. Já o documentário “Nicole.doc” é um projeto muito especial. Ele percorre minha trajetória, mostrando quem sou hoje, resgatando minhas lembranças do Cinema da Boca e reunindo depoimentos de amigos e colegas que fizeram parte dessa história. Mais do que uma biografia, é um registro de uma época e de uma vida dedicada ao cinema, ao teatro e à arte. O documentário é dirigido pelo premiado Sérgio Kieling e tem lançamento previsto para 2027.

Álbum de uma trajetória Registros em preto e branco Nicole Puzzi com Tarcísio Meira Nicole Puzzi com John Herbert

Você atuou em cerca de 30 filmes. Na década de 1980, você fez alguns marcantes, como “Ariella” (1980), “As Sete Vampiras” (1986) e “Eu” (1987). Considera Ariella o papel mais desafiador de sua carreira? Nicole Puzzi — Ariella era uma personagem de enorme complexidade emocional, que exigia muito mais do que interpretação: exigia entrega, coragem e um profundo mergulho na alma humana. Mas cada filme representou um desafio diferente. “As Sete Vampiras”, por exemplo, tornou-se um clássico do cinema fantástico brasileiro e me permitiu explorar um universo completamente distinto. Já “Eu”, dirigido pelo meu amado e saudoso amigo Walter Hugo Khouri, foi uma experiência de grande intensidade artística, ao lado de um dos mais importantes cineastas do país. Tenho muito carinho por todos esses trabalhos, mas o desafio foi meu primeiro filme, “Possuídas pelo Pecado”. Eu não sabia nada de cinema e fiz um ótimo trabalho. No entanto, “Ariella” permanece especial pelo impacto que o filme continua exercendo sobre o público tantos anos depois.

Três filmes, três experiências 1980 Ariella A complexidade emocional de uma personagem que continua marcando sua carreira. 1986 As Sete Vampiras A experiência no universo do cinema fantástico brasileiro. 1987 Eu O trabalho com Walter Hugo Khouri e a intensidade da interpretação. Obras comentadas por Nicole nesta entrevista.

Como a comunidade de artistas da Boca lidava com o aspecto político das produções? Era procedimento burocrático comum os filmes passarem pela comissão da censura federal. Havia algum tipo de cuidado especial em relação à abordagem dos temas? Nicole Puzzi — Era um procedimento burocrático, mas também um verdadeiro jogo de inteligência e criatividade. A censura tentava controlar o que podíamos dizer, mostrar e até sugerir, e nós aprendíamos a trabalhar justamente nas brechas desse controle. Havia o famoso “jeitinho brasileiro”, claro, mas havia também muita estratégia: metáforas, duplo sentido, cortes negociados e maneiras de dizer uma coisa fazendo o censor enxergar outra. Assim como acontecia na música, o cinema encontrou formas de driblar a vigilância. E talvez uma das maiores ironias daquele período fosse essa: os censores queriam controlar a criatividade nacional, mas não conseguiam compreender todas as camadas do que os artistas estavam criando. A Boca aprendeu a jogar esse jogo e, muitas vezes, ganhou.

“A Boca aprendeu a jogar esse jogo e, muitas vezes, ganhou.”

A Boca tem sido redescoberta pela academia, com muitas pesquisas acerca de sua importância estética e contribuição na revolução dos costumes. Como você recebe essas leituras? Costuma acompanhar essa produção universitária? É chamada para dar depoimentos? Nicole Puzzi — Eu já me envolvi bastante com a produção universitária e gostei muito dessa experiência. Porém, depois de algumas decepções com alunos que se tornaram diretores, preferi preservar minha paz e ficar mais na minha. Acho muito importante que uma parcela da academia esteja se interessando pelo que considero o maior movimento fílmico de rua que já se viu no mundo. Sinto pelos amigos da Boca que, como eu, sofreram preconceito e exclusão. Mas, enquanto estiver viva, continuarei valorizando e defendendo o que aconteceu naquela rua. Meu livro “A Boca do Cinema” (2026) e o curso livre “O cinema da Boca por quem fez a Boca”, que realizo com o historiador Diogo Gomes dos Santos e a mestre em artes Joseane Alfer, são formas de preservar um pouco da história que vivi.

A voz e a memória “Meu objetivo foi contribuir para desfazer a imagem distorcida que por muito tempo marcou as produções da Boca, revelando sua verdadeira importância para o nosso cinema.”

Você citou Walter Hugo Khouri. Ele foi um cineasta que sempre buscou a sofisticação intelectual. O próprio “Eu”, estrelado por você, Tarcísio Meira, Christiane Torloni e Bia Seidl, é um drama psicológico que discute de forma profunda temas como desejo, posse e vaidade. O erotismo em sua obra nunca foi gratuito, como provam outros clássicos como “O Anjo da Noite”, “As Deusas” e o famoso, por conta da participação da Xuxa, “Amor, Estranho Amor”. Como era o processo de direção dele? Havia uma discussão com o elenco acerca das entrelinhas das narrativas? As intenções e os não ditos? Nicole Puzzi — Walter era um gênio, autor de obras belíssimas, e foi também um grande amigo meu, como relato no livro “A Boca do Cinema”. Ele não costumava falar diretamente sobre as entrelinhas de seus textos, pelo menos não comigo. Sua direção era mais sutil: orientava os sentimentos que a personagem deveria experimentar em determinada cena e, principalmente, conduzia o nosso olhar, aquilo que o olhar deveria revelar, mesmo quando as palavras não diziam tudo.

Como você se preparava para seus personagens? De modo geral, havia tempo entre a proposta, a leitura do roteiro e as filmagens? Nicole Puzzi — Quando não havia roteiro, eu conversava muito com o diretor. Ele me explicava quem era aquela personagem, como a enxergava, e então eu começava a “desenhá-la” na minha mente. Quando havia roteiro, o processo era muito parecido: eu lia, absorvia e ia construindo a personagem de uma maneira muito intuitiva, sempre carregada de emoção. Meu tempo era escasso. Além do cinema, eu estudava, ajudava minha mãe em casa e ainda encontrava tempo para escutar muito rock na garagem de um vizinho. E, principalmente, eu lia muito. Tinha uma verdadeira sede de aprender, de conhecer o mundo, de entender as pessoas. Acho que tudo isso, de alguma maneira, também alimentava minhas personagens. Houve períodos em que eu fazia um filme atrás do outro, às vezes até dois ao mesmo tempo. Quando fui para a TV Bandeirantes trabalhar em uma novela com Dercy Gonçalves e, depois, em “Os Imigrantes”, praticamente não havia tempo para mais nada. Minha vida tinha se transformado num grande tumulto, e eu simplesmente mergulhava no trabalho. Hoje, olho para tudo isso com serenidade e percebo que o tempo ganhou outro significado para mim. Sinto-me muito feliz com o espaço que dedico à minha família, à minha filha, ao teatro, aos meus cachorros e ao Cineclube Nicole Puzzi. Talvez seja essa uma das maiores riquezas que a vida me trouxe: poder escolher estar presente naquilo que realmente amo.

Fora de cena Música, viagens e outros encontros Nicole Puzzi em Londres, à esquerda, e no monumento aos Beatles, em Liverpool Nicole Puzzi: “A censura tentava controlar o que podíamos dizer, mostrar e até sugerir”

Sua presença cênica foi marcada pela elegância. E me parece que foi uma marca interpretativa planejada. Estou enganado ou existe algo de Marlene Dietrich em Nicole Puzzi? Você buscava inspiração em outras atrizes ou atuações célebres? Nicole Puzzi — Pode ser que exista algo de Marlene Dietrich em mim, afinal, eu era e ainda sou uma grande admiradora dela. Também sempre gostei muito de Greta Garbo, Lauren Bacall, Catherine Deneuve e Katharine Hepburn. Todas elas, de alguma maneira, povoaram meu imaginário. Mas a minha grande inspiração, desde sempre, foi e continua sendo uma brasileira: Renata Sorrah. Sou absolutamente vidrada nela, no trabalho dela, na maneira como ela constrói suas personagens. É uma atriz que me inspira até hoje. E existe uma pequena frustração nessa admiração: nunca tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente. Gostaria muito. Talvez por isso eu guarde essa admiração com ainda mais carinho à distância, mas com enorme encantamento.

Como foi o processo de escrita de seu livro “Onde Dormem os Demônios”? Quais foram as leituras que te influenciaram? Nicole Puzzi — Sempre fui muito imaginativa. Desde pequena, sonhava acordada e vivia muito nesse território entre a fantasia e a realidade. Tinha e ainda tenho uma imaginação muito fértil e tendência a mergulhar profundamente nas coisas. Acho que essas características foram fundamentais para a construção de “Onde Dormem os Demônios”. Hoje compreendo melhor alguns aspectos desse meu funcionamento, mas, naquela época, eu simplesmente vivia e escrevia. Essa mistura de energia, devaneios e observação da vida acabou alimentando minhas histórias sobrenaturais, que têm também um toque de psicologia e, principalmente, uma relação muito forte com a realidade complicada de existir, de desejar e de se relacionar. Em determinado momento, conheci a obra de Edgar Allan Poe, que me marcou profundamente. Mais tarde, tive a felicidade de me tornar muito amiga de Rubens Lucchetti, o grande mestre do terror brasileiro. Ele lia meus contos, analisava meu trabalho, fazia observações e, sobretudo, me incentivava a continuar. Foi esse incentivo que me deu coragem para reunir aquelas histórias e publicá-las. “Onde Dormem os Demônios” nasceu, portanto, dessa mistura de imaginação, leitura, experiências de vida e do encontro feliz com alguém que acreditou na minha escrita.