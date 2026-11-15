Tocou a campainha. Era o Eurípedes. Já tinham trocado os segredos dos cadeados e das fechaduras, que era para o folgado não entrar em casa quando bem entendesse. Carecia desacostumá-lo.

— Isso não é justo. Como é que fica o meu direito de ir e vir? Que país é esse? Essa casa ainda é minha… — ele reclamou, assim que o portão foi aberto.

Geralda reiterou o pedido para que ele não aparecesse mais sem aviso prévio.

Eurípedes tinha convocado uma reunião com a esposa e com a sogra. O assunto era sério, ele adiantou, fazendo mistério. Entrou na sala, com um semblante sereno, cabelos arruinados, vestindo roupas amarrotadas, segurando uma precária mala de viagem. Parecia bem-humorado.

— Saudações, senhoras. Trago-lhes boas novas.

— O documento do divórcio já ficou pronto?

— Não, benzinho. Nada disso.

— Não me chame de benzinho, Eurípedes.

— Não a chame de benzinho, Eurípedes.

— Calma, gente. Vocês ainda não entenderam. A partir de hoje, nasce aqui um novo homem.

A sogra remexeu o corpo sobre o sofá puído e sorriu, ironicamente, preparando-se para o teatro do genro.

— Como eu já disse, a partir de hoje, eu sou um novo homem.

— Impossível. Você já tem 52, esqueceu?

— Não estou me referindo à idade cronológica, sogra. Eu mudei a minha essência, o meu eu interior.

— Eurípedes, eu tenho que sair para buscar as crianças na escola. Você podia entrar de uma vez por todas no assunto. Desembucha. Diga logo o que você tem para nos dizer.

— Querida esposa, querida sogra, eu vim anunciar o recomeço. E não vim sozinho. Estou muito bem acompanhado. Eu trouxe Jesus dentro dessa mala.

Eurípedes deu três tapinhas na mala. Ele falava com eloquência, como se vendesse enciclopédias.

— Quanta blasfêmia! — reclamou a sogra, enfezada. — Só nos falta ter trazido um cadáver esquartejado. Eu, hein…

— Credo, dona Veta.

— Deixa de palhaçada, Eurípedes. Você nunca frequentou uma igreja, nem mesmo no nosso casamento. Que papo é esse de Jesus dentro da mala? Você tá curtindo com a nossa cara? Endoidou, homem?

Eurípedes abriu a mala no centro da sala. Ela estava vazia, para alívio das mulheres.

— Amorzinho…

— Para com isso, Eurípedes.

— Geralda, quando eu digo que eu trouxe Jesus dentro da mala, eu digo isso no sentido figurado. Jesus é grande, ele não cabe em mala nenhuma desse mundo.

— Atalha, criatura. O que você quer? Se for dinheiro, esquece.

— Não se apoquente, dona Veta. Aquele genro malino do passado não existe mais.

— O meu genro malino do passado? Você se refere àquele sujeito preguiçoso, sem iniciativa, que não trabalha há mais de três anos? Um marido egoísta, individualista, que sequer contribui com as tarefas domésticas mais elementares, como lavar o próprio prato, depois de uma refeição?

— Calma, sogrinha. Cada um no seu quadrado. Não posso fazer uma tarefa que não é da minha alçada. Sou um homem direito, correto. Tenho que respeitar a autonomia da minha esposa, a rainha desse lar abençoado. Lides domésticas são atribuições dela.

— Era só o que me faltava. Uma rainha do lar que trabalha 44 horas por semana… Que tipo de rainha trabalha 44 horas por semana, Eurípedes? Tá zoando.

— A escala 6 x 1 caiu, já era. Agora, tá valendo a escala 5 x 2. 44 horas trabalhadas são coisas do passado.

— Eurípedes, aproveita essa onda de reforma trabalhista para arrumar um emprego. Deixa de contar lorota. Eu tenho mais o que fazer. Preciso pegar as crianças.

— Você faria isso pra gente, enquanto conversamos, sogrinha?

— O quê?

— Pegar as crianças.

— Vai ver se eu estou na esquina, Eurípedes. Eu não sou mais a sua sogra, muito menos empregada. Além do mais, eu tenho que fazer o almoço. Agora que você já disse o que tinha para dizer, pega a sua mala e boa viagem.

— Isso é um assunto entre marido e mulher, dona Veta.

— Então, por que eu fui chamada para essa reunião? Preferia estar varrendo o terreiro, areando uma panela, fazendo um bolo, sofrendo um infarto. Eu pensei que o assunto fosse coisa séria, que você viesse devolver o dinheiro que eu te emprestei ou que trouxesse o rascunho do divórcio para a Geralda conferir.

— Eu e a Ada nunca vamos nos separar, dona Veta. Ela é a mulher da minha vida.

— Ela é a funcionária da sua vida, você quer dizer.

— Deixa, mãe. Eurípedes, faça o seguinte: bota Jesus dentro da mala e vai embora, meu filho, por favor. A gente não tem mais nada a ver.

— Você não me ama mais, Ada?

— Não, eu não te amo mais. O amor morreu de inanição, se é que me entende.

— Eu posso mudar.

— Faz sete anos que você diz isso, Eurípedes.

— Você arrumou outro cara, foi isso?

— Não. Eu não arrumei outro cara, graças a Deus. Eu quero ficar sozinha. Eu quero ficar na paz. Os homens me tiram do sério.

— Antes só do que mal acompanhada.

— A senhora nunca me apoia, né, dona Veta?

— Você não se ajuda, Eurípedes. Ninguém suporta mais tomar conta de um marmanjo que não quer trabalhar, que não tem ambição, que não colabora com o básico. Você não é mais um garotão. Tem que criar juízo e se preparar para a velhice. Não vai ter uma mulher para cuidar de você a vida inteira.

— É definitivo, Ada?

— O que é definitivo, Eurípedes?

— Não vai mesmo me dar uma última chance?

— Já te dei inúmeras últimas chances, Eurípedes.

— Eu mudei.

— Só se foi de endereço.

— Eu tive uma visão. Jesus falou comigo num sonho. Ele está entre nós, nesse exato momento, sorrindo, dentro dessa mala.

— Rindo de nervoso, só se for. Até que a mala veio a calhar, sabia? Tira esse Jesus sorridente aí de dentro, por obséquio. Com licença, Senhor Jesus. Mãe, por favor, traga as roupas do Eurípedes, que eu deixei separadas na lavanderia. Tenho que sair agora. Passe bem.

— Estou passando mal, Geralda.

— Seja feliz, Eurípedes.

— Só você pode me fazer feliz, Ada.

— Mãe, as roupas, por favor.

— É pra já.

— Posso, ao menos, ficar para o almoço, dona Veta?

— Jesus, sim; você, não.

— A senhora nunca gostou de mim, né?

— Não. Eu nunca gostei de você. Por outro lado, Jesus te ama. Olha só que glória.

— Demônio!

— Adeus, Eurípedes.