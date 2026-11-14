Jude Law, Eric Bana e Charlie Hunnam em épico arturiano na HBO Max

Arthur (Charlie Hunnam) cresceu num bordel de Londinium, entre mulheres que o acolheram e homens dos quais aprendeu a desconfiar. Na Bretanha fantástica de “Rei Arthur: A Lenda da Espada”, ele ganha dinheiro, protege suas amigas e resolve problemas com a desenvoltura de quem passou a infância nas ruas. Desconhece, porém, sua origem real. Quando retira Excalibur da pedra, descobre que é o herdeiro do trono ocupado por seu tio, Vortigern (Jude Law). A partir desse gesto, precisa escolher entre fugir da perseguição do rei e ajudar aqueles que querem derrubá-lo.

Guy Ritchie apresenta esse futuro soberano com pouca cerimônia. Seu Arthur sabe brigar, tem resposta para quase tudo e prefere cuidar dos próprios negócios a assumir responsabilidades por um reino. Há algo divertido nessa falta de entusiasmo. Enquanto outros veem um salvador, ele enxerga uma excelente oportunidade de acabar morto. Hunnam aproveita essa resistência para construir um protagonista mais simpático nas conversas atravessadas do que nas poses com a espada.

Uma educação longe do palácio

Antes de descobrir o parentesco real, Arthur já possui pessoas por quem se arriscar. As mulheres do bordel lhe deram abrigo, e os amigos o ajudaram a sobreviver. Sua ligação com aquele lugar torna a perseguição de Vortigern um problema que ultrapassa a própria segurança. Fugir parece uma solução razoável até que os soldados passam a ameaçar quem ficou pelo caminho.

Ritchie acerta ao dedicar atenção a essa criação. O menino cresce entre trabalho, agressões e pequenas conquistas, numa sequência que comprime anos em poucos minutos. A montagem tem energia e estabelece a esperteza do adulto sem exigir uma coleção de discursos sobre sua personalidade. Também deixa uma lacuna. Algumas relações passam depressa demais, e pessoas importantes em sua formação recebem menos espaço do que mereciam. Conhecemos os vínculos, mas nem sempre temos tempo de sentir sua intimidade.

Ainda assim, Hunnam sustenta bem esse homem acostumado a reconhecer perigo. Seu Arthur observa antes de confiar e reage com insolência quando alguém tenta lhe dar ordens. A educação nas ruas também explica sua relutância em aceitar promessas feitas por desconhecidos. Para ele, a oferta de uma coroa vem acompanhada de riscos bastante concretos.

O tio quer continuar no trono

Vortigern tomou a coroa após a morte do irmão e procura o sobrinho que pode contestar seu domínio. Para localizar o herdeiro, submete homens à tentativa de retirar Excalibur da pedra. Arthur acaba envolvido nessa busca sem conhecer o significado da prova. Ao conseguir o que os demais não conseguem, revela sua identidade ao homem que mais deseja eliminá-lo.

Jude Law dá ao rei uma elegância desagradável, dessas que tornam uma conversa educada mais ameaçadora do que um grito. Ele fala e observa com a segurança de quem dispõe de soldados para encerrar qualquer discussão. Sob essa aparência, porém, existe o medo de perder o poder. A existência do sobrinho basta para perturbar sua autoridade, e a espada oferece uma prova que ele não pode simplesmente ignorar.

A oposição entre os dois rende mais quando Ritchie deixa os atores ocuparem a cena. Hunnam traz a impaciência de alguém arrastado para um problema alheio. Law interpreta um governante que considera qualquer resistência uma afronta pessoal. O parentesco pesa porque os coloca numa disputa da qual Arthur nem sabia participar.

Aliados que cobram uma escolha

Bedivere (Djimon Hounsou), antigo aliado do pai de Arthur, participa da resistência contra Vortigern e quer o herdeiro ao lado dos rebeldes. O jovem prefere recuperar a liberdade e voltar à vida que conhece. Para os homens que combatem o rei, entretanto, sua ascendência representa uma chance de tomar o trono. A proteção que oferecem vem acompanhada de uma cobrança que ele tenta adiar.

Hounsou transmite firmeza sem transformar Bedivere num conselheiro dedicado a distribuir palavras reconfortantes. Há urgência em sua relação com o rapaz. Ele precisa de alguém disposto a agir, enquanto Arthur ainda procura uma saída que não envolva liderar uma guerra. Essa diferença alimenta boas conversas e dá algum peso às escolhas entre as cenas de ação.

A Maga (Àstrid Bergès-Frisbey) também exige mais do protagonista. Ela conhece os poderes de Excalibur e o ajuda a enfrentar aquilo que ele ainda não consegue dominar. Bergès-Frisbey aposta numa atuação reservada, adequada à distância entre os dois. O roteiro, contudo, lhe oferece poucas oportunidades fora da preparação do herdeiro. Sua participação é decisiva, mas falta espaço para conhecê-la além dos conhecimentos que coloca à disposição dele.

Uma espada difícil de acompanhar

Arthur precisa aprender a usar Excalibur, e essa preparação o leva a perigos que seus punhos não resolvem. Nas Terras Sombrias, criaturas e ataques transformam o aprendizado numa prova de sobrevivência. Ritchie atravessa esse trecho com tanta pressa que parte do esforço vira uma sucessão de imagens. A aventura diverte, embora o percurso pudesse ter mais duração para que cada ameaça deixasse alguma marca.

Nos combates, a espada concede ao protagonista uma capacidade de destruição muito superior à dos adversários. O excesso combina com essa versão atrevida da lenda, repleta de magia e pouco interessada em sobriedade. Mesmo assim, alguns movimentos ficam difíceis de acompanhar. Entre acelerações, pausas e efeitos digitais, o golpe seguinte chega antes que o anterior tenha produzido todo o seu peso.

“Rei Arthur: A Lenda da Espada” fica mais envolvente quando Ritchie aproxima a disputa pelo reino das pessoas que Arthur conhece pelo nome. A irreverência do protagonista, a crueldade de Vortigern e a lealdade dos companheiros sustentam a aventura mesmo nos trechos atropelados. Hunnam convence sobretudo ao defender o pequeno mundo em que foi criado. Quando a perseguição alcança seus amigos, voltar para casa deixa de ser uma saída simples. Arthur precisa agir para que ainda exista uma casa à qual retornar.