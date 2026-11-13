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007: Cassino RoyaleDivulgação / Columbia Pictures
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por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Uma das franquias mais amadas do cinema ganha capítulo aclamado pela crítica, com estreia de Daniel Craig, no Prime Video

James Bond (Daniel Craig) acaba de conquistar a licença para matar quando recebe a missão de enfrentar um banqueiro ligado ao terrorismo num torneio de pôquer em Montenegro. O plano do serviço secreto britânico é deixá-lo sem dinheiro e forçá-lo a colaborar com as autoridades. Em “007: Cassino Royale”, dirigido por Martin Campbell, o agente chega a esse compromisso depois de causar problemas em Madagascar e interferir numa operação criminosa em Miami. Ele sabe perseguir suspeitos e sobreviver a uma briga. Sentar à mesa, controlar a arrogância e aceitar supervisão exigem outras habilidades.

Craig interpreta um Bond que ainda está aprendendo a exercer o poder recebido. A segurança com que entra nos lugares nem sempre corresponde à qualidade de suas decisões. M (Judi Dench), chefe do MI6, reconhece a competência do funcionário, mas precisa lidar com sua indisciplina. Nas conversas entre os dois, Dench combina autoridade e irritação sem precisar levantar a voz. A impressão é que ela já tem problemas suficientes no serviço secreto para ainda precisar ensinar boas maneiras a um homem armado.

A perseguição deixa estragos

Em Madagascar, Bond persegue Mollaka (Sébastien Foucan), um fabricante de bombas que atravessa um canteiro de obras com uma agilidade extraordinária. O suspeito salta, escala e encontra passagens difíceis. Atrás dele, o agente britânico aposta na força e na disposição para continuar correndo depois de cada pancada. A diferença entre os dois rende uma sequência inventiva, na qual até uma parede pode se tornar um problema passageiro.

Campbell deixa o espectador acompanhar o percurso e perceber o que cada personagem precisa fazer para alcançar o próximo ponto. Os saltos impressionam porque sabemos de onde eles saem e onde pretendem chegar. Craig dá peso ao esforço, à respiração e às quedas. Seu Bond se machuca, perde a paciência e insiste. A perseguição termina com um incidente diplomático que compromete a discrição da missão e obriga M a cobrar explicações.

As pistas levam o agente às Bahamas e depois a Miami, onde ele interfere num ataque contra uma aeronave. A ação prejudica os interesses de Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banqueiro que aplica o dinheiro de organizações terroristas em operações financeiras arriscadas. Quando a aposta dá errado, ele fica devendo a clientes pouco dispostos a aceitar prejuízo. Para recuperar a quantia, organiza um torneio de pôquer com apostas milionárias.

O banqueiro também está com medo

O MI6 pretende aproveitar o desespero de Le Chiffre. Se Bond vencê-lo, o banqueiro ficará sem condições de pagar seus credores e poderá entregar informações em troca de proteção. Há uma boa ideia de suspense nessa proposta. O adversário sentado do outro lado da mesa tem muito mais a perder do que as fichas à sua frente.

Mikkelsen trabalha esse medo com discrição. Le Chiffre observa os jogadores, controla as reações e tenta esconder o tamanho da ameaça que o espera fora do cassino. O sangramento em um dos olhos acrescenta algo perturbador à sua aparência, embora o ator consiga inquietar apenas com uma pausa antes da aposta. Ele precisa parecer seguro diante de homens que procuram qualquer sinal de fraqueza.

Campbell dedica tempo às cartas, aos olhares e às hesitações. Mesmo quem não conhece pôquer consegue acompanhar a disputa e compreender por que uma decisão pode comprometer toda a operação. Bond acredita saber quando o adversário está blefando, mas sua confiança também o deixa exposto a erros. As ameaças fora da sala pioram a situação. Entre uma rodada e outra, ele precisa sobreviver e voltar à cadeira sem oferecer aos concorrentes uma leitura fácil de seu estado.

Vesper fiscaliza o dinheiro e o ego

Para supervisionar os recursos britânicos, o Tesouro envia Vesper Lynd (Eva Green). Ela acompanha Bond e pode interferir no financiamento de sua participação. O agente gostaria de ter liberdade para apostar. Vesper precisa prestar contas do dinheiro público e não considera o charme dele uma garantia suficiente.

O encontro dos dois no trem está entre os melhores momentos de “007 – Cassino Royale”. Eles observam roupas, modos e escolhas de palavras, procurando descobrir o que existe por trás daquela apresentação tão bem ensaiada. Green dá a Vesper uma inteligência afiada e certo prazer em contrariar as expectativas do parceiro. Craig aceita os golpes verbais sem transformar cada resposta numa tentativa de sedução. A atração cresce enquanto ambos percebem que o outro será mais difícil de impressionar do que imaginavam.

O smoking não protege de tudo

A convivência também permite conhecer um Bond menos à vontade. Ele sabe o que fazer diante de uma ameaça física, mas hesita quando precisa acolher alguém. Depois de uma experiência violenta, Vesper fica abalada, e ele se senta ao seu lado no banho. Campbell deixa a cena respirar. Sem uma piada para encerrar o desconforto, os atores dão espaço ao cansaço e à necessidade de companhia. Pela primeira vez naquela relação, nenhum dos dois parece interessado em vencer a conversa.

Craig acerta ao deixar a arrogância e a vulnerabilidade dividirem o mesmo personagem. Seu agente ocupa os ambientes com segurança, mas sente dor, se irrita e toma decisões ruins. A licença para matar não lhe oferece proteção contra o próprio orgulho. Quando ignora advertências ou insiste demais numa leitura da partida, coloca em risco os recursos confiados a ele.

Há trechos em que Campbell demora a passar de uma ameaça para a seguinte, e a sucessão de perigos poderia ser mais enxuta. Ainda assim, a relação entre Bond e Vesper dá interesse às pausas. As conversas alteram o modo como eles trabalham juntos, enquanto o receio de Le Chiffre torna cada retorno ao cassino mais tenso.

Em “007: Cassino Royale”, a estreia de Craig no papel convence tanto nas cenas de ação quanto nos momentos em que o personagem fica sem uma saída confortável. Ele veste o smoking, pede a bebida e sustenta o olhar do adversário. Depois precisa lidar com o corpo machucado, o dinheiro sob fiscalização e uma mulher que não aceita ser tratada como acessório da missão. Quando volta à mesa, leva tudo isso para a próxima aposta.

Filme: 007: Cassino Royale
Diretor: Martin Campbell
Ano: 2006
Gênero: Ação/Espionagem/Suspense
Avaliação: 4.5/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

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