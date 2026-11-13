Uma das franquias mais amadas do cinema ganha capítulo aclamado pela crítica, com estreia de Daniel Craig, no Prime Video

James Bond (Daniel Craig) acaba de conquistar a licença para matar quando recebe a missão de enfrentar um banqueiro ligado ao terrorismo num torneio de pôquer em Montenegro. O plano do serviço secreto britânico é deixá-lo sem dinheiro e forçá-lo a colaborar com as autoridades. Em “007: Cassino Royale”, dirigido por Martin Campbell, o agente chega a esse compromisso depois de causar problemas em Madagascar e interferir numa operação criminosa em Miami. Ele sabe perseguir suspeitos e sobreviver a uma briga. Sentar à mesa, controlar a arrogância e aceitar supervisão exigem outras habilidades.

Craig interpreta um Bond que ainda está aprendendo a exercer o poder recebido. A segurança com que entra nos lugares nem sempre corresponde à qualidade de suas decisões. M (Judi Dench), chefe do MI6, reconhece a competência do funcionário, mas precisa lidar com sua indisciplina. Nas conversas entre os dois, Dench combina autoridade e irritação sem precisar levantar a voz. A impressão é que ela já tem problemas suficientes no serviço secreto para ainda precisar ensinar boas maneiras a um homem armado.

A perseguição deixa estragos

Em Madagascar, Bond persegue Mollaka (Sébastien Foucan), um fabricante de bombas que atravessa um canteiro de obras com uma agilidade extraordinária. O suspeito salta, escala e encontra passagens difíceis. Atrás dele, o agente britânico aposta na força e na disposição para continuar correndo depois de cada pancada. A diferença entre os dois rende uma sequência inventiva, na qual até uma parede pode se tornar um problema passageiro.

Campbell deixa o espectador acompanhar o percurso e perceber o que cada personagem precisa fazer para alcançar o próximo ponto. Os saltos impressionam porque sabemos de onde eles saem e onde pretendem chegar. Craig dá peso ao esforço, à respiração e às quedas. Seu Bond se machuca, perde a paciência e insiste. A perseguição termina com um incidente diplomático que compromete a discrição da missão e obriga M a cobrar explicações.

As pistas levam o agente às Bahamas e depois a Miami, onde ele interfere num ataque contra uma aeronave. A ação prejudica os interesses de Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banqueiro que aplica o dinheiro de organizações terroristas em operações financeiras arriscadas. Quando a aposta dá errado, ele fica devendo a clientes pouco dispostos a aceitar prejuízo. Para recuperar a quantia, organiza um torneio de pôquer com apostas milionárias.

O banqueiro também está com medo

O MI6 pretende aproveitar o desespero de Le Chiffre. Se Bond vencê-lo, o banqueiro ficará sem condições de pagar seus credores e poderá entregar informações em troca de proteção. Há uma boa ideia de suspense nessa proposta. O adversário sentado do outro lado da mesa tem muito mais a perder do que as fichas à sua frente.

Mikkelsen trabalha esse medo com discrição. Le Chiffre observa os jogadores, controla as reações e tenta esconder o tamanho da ameaça que o espera fora do cassino. O sangramento em um dos olhos acrescenta algo perturbador à sua aparência, embora o ator consiga inquietar apenas com uma pausa antes da aposta. Ele precisa parecer seguro diante de homens que procuram qualquer sinal de fraqueza.

Campbell dedica tempo às cartas, aos olhares e às hesitações. Mesmo quem não conhece pôquer consegue acompanhar a disputa e compreender por que uma decisão pode comprometer toda a operação. Bond acredita saber quando o adversário está blefando, mas sua confiança também o deixa exposto a erros. As ameaças fora da sala pioram a situação. Entre uma rodada e outra, ele precisa sobreviver e voltar à cadeira sem oferecer aos concorrentes uma leitura fácil de seu estado.

Vesper fiscaliza o dinheiro e o ego

Para supervisionar os recursos britânicos, o Tesouro envia Vesper Lynd (Eva Green). Ela acompanha Bond e pode interferir no financiamento de sua participação. O agente gostaria de ter liberdade para apostar. Vesper precisa prestar contas do dinheiro público e não considera o charme dele uma garantia suficiente.

O encontro dos dois no trem está entre os melhores momentos de “007 – Cassino Royale”. Eles observam roupas, modos e escolhas de palavras, procurando descobrir o que existe por trás daquela apresentação tão bem ensaiada. Green dá a Vesper uma inteligência afiada e certo prazer em contrariar as expectativas do parceiro. Craig aceita os golpes verbais sem transformar cada resposta numa tentativa de sedução. A atração cresce enquanto ambos percebem que o outro será mais difícil de impressionar do que imaginavam.

O smoking não protege de tudo

A convivência também permite conhecer um Bond menos à vontade. Ele sabe o que fazer diante de uma ameaça física, mas hesita quando precisa acolher alguém. Depois de uma experiência violenta, Vesper fica abalada, e ele se senta ao seu lado no banho. Campbell deixa a cena respirar. Sem uma piada para encerrar o desconforto, os atores dão espaço ao cansaço e à necessidade de companhia. Pela primeira vez naquela relação, nenhum dos dois parece interessado em vencer a conversa.

Craig acerta ao deixar a arrogância e a vulnerabilidade dividirem o mesmo personagem. Seu agente ocupa os ambientes com segurança, mas sente dor, se irrita e toma decisões ruins. A licença para matar não lhe oferece proteção contra o próprio orgulho. Quando ignora advertências ou insiste demais numa leitura da partida, coloca em risco os recursos confiados a ele.

Há trechos em que Campbell demora a passar de uma ameaça para a seguinte, e a sucessão de perigos poderia ser mais enxuta. Ainda assim, a relação entre Bond e Vesper dá interesse às pausas. As conversas alteram o modo como eles trabalham juntos, enquanto o receio de Le Chiffre torna cada retorno ao cassino mais tenso.

Em “007: Cassino Royale”, a estreia de Craig no papel convence tanto nas cenas de ação quanto nos momentos em que o personagem fica sem uma saída confortável. Ele veste o smoking, pede a bebida e sustenta o olhar do adversário. Depois precisa lidar com o corpo machucado, o dinheiro sob fiscalização e uma mulher que não aceita ser tratada como acessório da missão. Quando volta à mesa, leva tudo isso para a próxima aposta.