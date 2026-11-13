Com Jessica Chastain, drama no Disney+ transforma desejo e desigualdade em uma guerra de nervos

Um homem jovem se arrasta por um campo de girassóis numa das cenas iniciais de “Sonhos”. Não se engane, porém: o que veio antes não é nada poético, e por mais que se possa imaginar que ele terá momentos de redenção, fica cada vez mais claro que aqui a esperança é ilusória. O mexicano Michel Franco desmonta a farsa do imigrante latino que cruza a fronteira atrás de alguma possibilidade de salvação sob um ponto de vista exagerado, repleto de idiossincrasias, mas nem por isso absurdo e tampouco vesano. A essa fome de sucesso, Franco adiciona um ingrediente condimentado, que junta aquele rapaz do começo a uma mulher branca, descolada e rica, num retrato vívido de obsessões polivalentes.

Dança perigosa

Fernando Rodríguez acorda de um pesadelo. Bailarino de raro talento, Fernando sai do baú de um caminhão em algum lugar da Califórnia junto com mais duas dezenas de forasteiros, todos chegando de Juárez, na fronteira do México com o Texas sem nenhum documento, muita fome e pouca dignidade. Ele quer ir para São Francisco, entra numa lanchonete de beira de estrada, avança nos restos de comida sobre uma mesa, é expulso, pede carona, consegue. Jennifer McCarthy o espera, ela pergunta sobre a viagem mais para disfarçar a vontade de levá-lo para a cama e, afinal eles fazem sexo. Franco recorrerá a esse expediente em muitas ocasiões a fim de materializar o abismo social e econômico que separa seus protagonistas, diferenças que só podem aplacar dessa forma — por mais sensível que Fernando seja, além de resolvido, e que Jennifer o incentive e banque. Além de determinado, ele também é esperto, nota que ela nunca o irá assumir e Franco leva a rejeição a um quadro patológico e criminoso, deslindado por Isaac Hernández e Jessica Chastain numa guerra de nervos quase muda em que os dois perdem.

Onde assistir: “Sonhos” está disponível no Disney+ no Brasil, por assinatura.