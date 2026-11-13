Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill e outros mais: elenco de peso em aventura que arrecadou mais de 3 bilhões de reais, na HBO Max

Bruce Wayne (Ben Affleck) precisa pedir ajuda, uma tarefa para a qual parece menos preparado do que para enfrentar criminosos. Após a morte do Superman (Henry Cavill), o bilionário descobre que a Terra está vulnerável a uma invasão extraterrestre. Em “Liga da Justiça”, aventura dirigida por Zack Snyder, ele se une a Diana Prince, a Mulher-Maravilha (Gal Gadot), para recrutar pessoas capazes de enfrentar o Lobo da Estepe (Ciarán Hinds). O invasor procura três Caixas Maternas, artefatos que, reunidos, podem transformar o planeta e destruir seus habitantes.

O perigo exige uma equipe, mas os possíveis integrantes têm pouca disposição para trabalhar juntos. Alguns vivem afastados das pessoas. Outros ainda estão aprendendo a lidar com os próprios poderes. Bruce oferece uma missão de proporções gigantescas a desconhecidos que mal conseguem resolver seus problemas pessoais. Antes de combater um exército, precisa convencê-los a aceitar o convite.

Um Batman que precisa dos outros

Affleck interpreta um Batman mais cansado e menos convencido de que consegue resolver tudo sozinho. A morte do Superman pesa sobre Bruce, que assume parte da responsabilidade pelo ocorrido. A busca por aliados nasce dessa culpa e da certeza de que seus equipamentos não bastarão contra a ameaça que se aproxima.

O ator aproveita bem o desgaste físico do personagem. Sob a armadura, há um homem que sente dor e já não acompanha tão facilmente adversários muito mais fortes. Esse detalhe torna suas tentativas de comandar o grupo mais interessantes. Bruce continua acostumado a dar ordens, mas agora depende da boa vontade de pessoas que não lhe devem obediência.

Arthur Curry, o Aquaman (Jason Momoa), está entre os menos receptivos. Habituado ao isolamento e dotado de força extraordinária, ele recebe o visitante com desconfiança. Momoa aposta na presença física e no jeito provocador de quem prefere encerrar uma conversa a ouvir uma proposta. O encontro rende um atrito divertido porque o dinheiro de Bruce, tão útil em outras circunstâncias, vale pouco diante de alguém que não está à venda.

As caixas colocam a Terra em risco

Enquanto Bruce procura reforços, o Lobo da Estepe avança acompanhado por parademônios, criaturas aladas que atacam sob suas ordens. Seu objetivo é recuperar as Caixas Maternas guardadas por amazonas, atlantes e humanos. A separação dos objetos impediu sua união durante séculos. O retorno do invasor ameaça romper essa proteção.

A passagem por Themyscira, terra das amazonas, dá uma dimensão concreta ao perigo. Guerreiras treinadas precisam defender um dos artefatos contra um inimigo capaz de atravessar suas barreiras. A resistência tem força, embora essas mulheres recebam pouco tempo além do necessário para estabelecer o poder do atacante.

O próprio vilão é menos interessante do que a ameaça que representa. Hinds lhe empresta uma voz imponente, mas o personagem passa boa parte do tempo exigindo submissão e anunciando seus planos. Falta algo que o diferencie de tantos conquistadores que chegam ao cinema com um exército e péssimas intenções. Sua missão é fácil de acompanhar. Sua personalidade oferece pouco para guardar na memória.

Diana dá firmeza ao grupo

Gal Gadot traz segurança às conversas e às cenas de combate. Diana sabe enfrentar o invasor, mas também sabe se aproximar de quem ainda hesita em participar da luta. Isso faz diferença diante de Victor Stone, o Ciborgue (Ray Fisher), um jovem cujo corpo foi reconstruído com tecnologia ligada às caixas.

Victor convive com capacidades que ainda lhe causam sofrimento e estranhamento. Seu conhecimento pode ajudar a enfrentar o ataque, embora participar da missão também signifique se expor depois de um período de isolamento. Fisher dá seriedade a esse desconforto. Há um rapaz por trás das partes metálicas, e o ator consegue preservar essa presença mesmo quando os efeitos digitais ocupam quase toda a imagem.

O problema é a pressa. Victor precisa ser apresentado, explicar parte de sua condição e assumir uma função importante em pouco tempo. Sua aproximação com Diana desperta interesse, mas logo outra urgência exige atenção. Entre tantos personagens, algumas relações parecem começar quando já precisam estar prontas para a batalha.

Velocidade não substitui experiência

Barry Allen, o Flash (Ezra Miller), recebe o convite de Bruce com um entusiasmo que os demais candidatos dificilmente demonstrariam. Ele quer companhia, tem perguntas demais e quase nenhuma experiência de combate. Sua velocidade impressiona. Sua capacidade de manter a calma diante de um ataque ainda precisa de trabalho.

Miller tira graça dessa combinação de poder e insegurança. Barry fala para preencher o silêncio, reage com espanto aos futuros colegas e parece satisfeito por finalmente ter sido incluído em alguma coisa. Nem todas as piadas têm a mesma leveza. Algumas interrompem conversas que poderiam render mais sem uma frase engraçada pelo caminho. As melhores nascem do despreparo do personagem, especialmente quando ele precisa agir cercado por combatentes experientes.

A presença de Barry também beneficia Batman. Perto do recruta, Bruce precisa oferecer orientação e admitir que coragem não significa saber o que fazer em todas as situações. Affleck fica à vontade nesse papel de veterano que tem conselhos úteis, apesar dos próprios erros.

Boa companhia em uma reunião apressada

“Liga da Justiça” deixa que seus integrantes conversem, discordem e descubram o que podem esperar uns dos outros. Há simpatia nesses encontros. O cansaço de Bruce, a firmeza de Diana, a resistência de Arthur, o entusiasmo de Barry e o isolamento de Victor oferecem diferenças suficientes para sustentar a convivência.

A duração enxuta, porém, cansa. Os recrutamentos, as histórias pessoais e os ataques disputam espaço, e a confiança entre os heróis cresce depressa demais. O espectador acompanha a formação da equipe sem dificuldade, mas nem sempre recebe tempo para sentir o peso de cada adesão.

Ainda assim, existe prazer em assistir a esse Batman obrigado a compartilhar responsabilidades. O homem que começou a busca acreditando precisar de reforços acaba cercado por pessoas que também exigem paciência, atenção e alguma tolerância a piadas ruins. Quando os parademônios atacam, sua armadura continua útil. Para permanecer na luta, porém, Bruce precisa contar com quem aceitou acompanhá-lo.

“Liga da Justiça” arrecadou US$ 661,3 milhões nas bilheterias mundiais, o equivalente a aproximadamente R$ 3,73 bilhões em uma conversão a R$ 5,64 por dólar. No Brasil, a reunião dos heróis vendeu cerca de 8,6 milhões de ingressos. O público brasileiro dá uma dimensão do interesse pelo encontro entre Batman, Mulher-Maravilha e seus novos aliados, embora a arrecadação global não permita determinar quantas pessoas assistiram à aventura ao redor do mundo.