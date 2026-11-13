Quando a infância é interrompida pelo peso da responsabilidade: curta imperdível está na Netflix

Um menino deixa a escola durante a aula e corre para casa porque a mãe, que vive com depressão, não atende ao telefone. O pai está longe, participando de um protesto trabalhista no alto de um guindaste. É nessa situação que Cheol (Kim Geon-u) precisa agir sozinho em “Heartbeat”, curta sul-coreano de 2022 dirigido por Lee Chang-dong. Durante 28 minutos, o diretor acompanha a aflição de uma criança que deseja apenas confirmar se a mãe está bem, mas precisa atravessar o caminho até o apartamento sem saber o que encontrará.

A mãe é interpretada por Jeon Do-yeon, enquanto Sul Kyung-gu participa com a voz do pai. Embora os dois adultos estejam no centro das preocupações familiares, Lee concentra a atenção no filho. É ele quem precisa lidar com a falta de notícias e decidir o que fazer. O telefone não oferece uma resposta, a aula continua e a distância de casa se torna insuportável. Para o menino, permanecer sentado significa deixar a mãe sozinha por mais tempo.

Uma desculpa para sair da sala

Cheol pede à professora para ir ao banheiro. A autorização permite que deixe a sala, mas seu destino fica além dos corredores da escola. Ele sai em direção à própria casa, movido pelo receio de que alguma coisa tenha acontecido. A pequena mentira revela o tamanho da urgência. Naquele instante, explicar a preocupação a um adulto parece menos importante do que chegar logo.

Lee parte de uma situação reconhecível. Quem já tentou telefonar para alguém querido e ficou sem resposta conhece a facilidade com que a preocupação ocupa os pensamentos. Para uma criança que sabe do sofrimento da mãe, essa espera pesa ainda mais. Cheol tem informações suficientes para sentir medo, mas não para avaliar o que está acontecendo. O silêncio do outro lado da linha deixa espaço para imaginar o pior.

A força dessa premissa está na diferença entre a simplicidade do objetivo e a carga emocional da tarefa. Voltar para casa é algo corriqueiro. Voltar para verificar se a mãe está bem exige do garoto uma responsabilidade para a qual ele ainda não tem recursos. Seu afeto o coloca em movimento, embora o amor pelo outro não ofereça garantia alguma de que será capaz de ajudá-lo.

O pai também está distante

A presença do pai no alto de um guindaste acrescenta uma dificuldade à situação doméstica. Ele participa de uma manifestação trabalhista e permanece separado do filho por uma disputa que pertence ao mundo dos adultos. Sua ausência tem uma circunstância concreta. Enquanto protesta, não está disponível para compartilhar a preocupação que leva Cheol a abandonar a escola.

Lee aproxima o sofrimento familiar das condições de trabalho sem interromper o percurso do menino para apresentar uma explicação social. O pai está numa estrutura elevada, a mãe permanece em casa e o filho tenta vencer a distância entre a escola e o apartamento. Cada um ocupa um espaço diferente, mas é a criança quem se desloca para tentar restabelecer o contato.

Há algo doloroso nessa distribuição de responsabilidades. Cheol deveria poder recorrer aos pais quando sente medo. Naquela ocasião, porém, teme pela mãe e não tem o pai por perto. A iniciativa nasce do cuidado, mas também da falta de alguém com quem dividir a aflição. Lee preserva esse desconforto sem transformar a atitude do garoto numa celebração de sua maturidade. Ser capaz de sair sozinho não significa estar preparado para o que procura.

Sem sair de perto do garoto

O diretor acompanha Cheol em um único plano, com a câmera próxima de seu rosto. A escolha mantém o espectador junto de quem corre, sem oferecer o alívio de conferir antecipadamente o que acontece no apartamento. A informação de que precisamos está no mesmo lugar que o menino deseja alcançar. Até lá, resta acompanhar sua pressa.

Kim Geon-u sustenta essa proximidade. A atenção depositada em sua expressão dá peso ao esforço de chegar em casa e à incerteza que o acompanha. Lee exige que o público permaneça ao lado da criança durante a espera, ou melhor, durante uma corrida em que avançar pela rua ainda não significa conseguir a notícia que motivou a saída da escola.

Esse acompanhamento também pode ser sufocante. O receio de Cheol ocupa quase todo o espaço disponível, e a câmera oferece pouca distância para observá-lo com tranquilidade. A escolha tem coerência com a situação, embora imponha uma experiência emocional bastante insistente. Para quem assiste, o caminho passa a ser contado pela demora em saber da mãe.

O cuidado que pesa cedo demais

Jeon Do-yeon interpreta uma mulher cuja depressão afeta a vida do filho, mas Lee observa essa relação pela preocupação infantil. Cheol reconhece que ela sofre. O que ainda não consegue fazer é separar a possibilidade de perigo das imagens que o medo produz. Sem uma resposta ao telefone, decide verificar pessoalmente.

A duração curta preserva a urgência, e o percurso basta para expor o quanto aquele garoto já carrega. Sua corrida comove porque nasce de um desejo modesto, saber se alguém amado está bem. Enquanto o pai permanece no guindaste e a mãe não atende, Cheol deixa a escola para buscar uma resposta em casa.