Suspense carregado de urgência, dirigido por Ben Affleck, está na Netflix

Poucos dias antes da eleição para a prefeitura de Los Angeles, Mark Kimball (Ben Affleck) recebe um telefonema que transforma sua campanha em uma preocupação secundária. Um desconhecido afirma ter sequestrado seu filho e exige sete milhões de dólares até a meia-noite. O problema é que o candidato comprometeu as economias da família na tentativa de conquistar eleitores. Em “Sobrevivência”, suspense de 2026 também dirigido por Affleck, o dinheiro gasto para chegar ao poder faz falta quando Mark e a esposa, Abigail (Kerry Washington), precisam proteger o menino.

A situação ganha força porque o desastre começa antes da ameaça. Candidato independente e com poucas perspectivas de vitória, Mark aceita a sugestão de seu assessor, Sam (Steven Yeun), e investe o patrimônio familiar numa campanha voltada ao eleitorado latino. Ele acredita que poderá recuperar a quantia depois de eleito. É uma confiança admirável para quem está mal nas pesquisas e bastante inconveniente para quem divide a conta bancária com ele. Abigail, que não foi consultada, descobrirá o tamanho da aposta na pior hora possível.

Uma campanha paga pela família

Mark tem o hábito de tratar a candidatura como um projeto ao qual todos ao redor devem se dedicar. A esposa já demonstra cansaço com essa rotina, e o casamento sofre com assuntos que os dois preferem adiar. A eleição oferece ao marido uma desculpa permanente para deixar conversas domésticas à espera. Quando o telefone toca, porém, eles precisam agir juntos apesar da distância que se instalou entre ambos.

Affleck interpreta um homem cuja preocupação com o filho convive com o receio de perder a carreira. Essa combinação torna Mark mais interessante do que seria um pai inteiramente ocupado em salvar a criança. Seu desespero é legítimo, mas não apaga o político acostumado a pensar na repercussão de cada escolha. O espectador acompanha alguém que precisa tomar providências urgentes enquanto ainda tenta preservar a imagem construída durante a campanha.

Abigail tem motivos para desconfiar das soluções apresentadas pelo marido. Ao saber que as reservas foram gastas sem seu conhecimento, ela precisa absorver uma traição financeira enquanto teme pela vida do filho. Washington dá peso a essa participação porque sua personagem tem razões próprias para estar furiosa. A necessidade de colaborar com Mark não resolve o desgaste do casamento, apenas torna impossível interromper a conversa e sair da sala.

Uma ameaça na noite de Halloween

O telefonema chega depois que Denny (Christopher Woodley) sai para pedir doces na noite de Halloween. A exigência inclui dinheiro, prazo e silêncio. Os criminosos proíbem o envolvimento da polícia, deixando os pais diante de uma escolha angustiante. Procurar ajuda pode colocar o menino em perigo. Obedecer significa tentar reunir uma fortuna sem recorrer ao caminho mais óbvio para denunciar o crime.

O valor do resgate dá ao suspense uma dificuldade concreta. Mark não precisa apenas demonstrar coragem ou disposição para enfrentar os sequestradores. Ele tem de conseguir sete milhões de dólares em poucas horas, depois de gastar o que possuía. Sua influência pública pouco ajuda diante de alguém que não quer ouvir promessas eleitorais. A ameaça também expõe a fragilidade da vida confortável dos Kimball, cuja segurança dependia de recursos que o candidato decidiu arriscar.

O interesse de “Sobrevivência” está nessa convivência desconfortável entre o medo e o constrangimento. Mark precisa admitir que tomou uma decisão desastrosa antes de conseguir ajuda para a seguinte. Cada informação escondida dificulta o trabalho de quem tenta socorrê-lo. A urgência do sequestro obriga o casal a discutir dinheiro e confiança quando ambos gostariam de se concentrar apenas no filho.

A ajuda tem preço

Sam sugere contratar Dayle Burton (Gillian Anderson), uma especialista em resolver crises longe da polícia. Ela aceita participar mediante uma comissão de 20%, independentemente do resultado. Os pais procuram alguma garantia de que a criança voltará para casa. Dayle começa estabelecendo quanto receberá pelo serviço.

A entrada da personagem acrescenta uma frieza bem-vinda às aflições da família. Anderson tem a vantagem de interpretar alguém que não precisa agradar aos donos da casa. Dayle apresenta condições, exige informações e assume autoridade porque os demais estão sem alternativas. Sua segurança contrasta com a hesitação de Mark, acostumado a pedir apoio em circunstâncias nas quais ainda podia escolher o que revelar.

Há um humor amargo nessa relação. O candidato que pretende administrar uma cidade precisa contratar alguém para administrar sua própria emergência. E a contratação vem com uma cobrança considerável, mesmo que tudo dê errado. A comissão de Dayle torna a promessa de ajuda tão desconfortável quanto necessária. Aceitá-la significa gastar mais e permitir que uma desconhecida tenha acesso aos segredos da família.

O pai e o candidato

A presença de tantos personagens empenhados em discutir soluções por vezes deixa as conversas carregadas de informações. Mark, Abigail, Sam e Dayle têm interesses diferentes, e nem toda explicação recebe a mesma força dramática. O suspense é mais convincente quando essas diferenças aparecem nas escolhas que cada um faz, sobretudo na disposição de Mark para esconder problemas que os outros precisam conhecer.

O casamento é o melhor contraponto à preocupação eleitoral. Abigail conhece o homem que existe fora dos compromissos públicos e tem razões para contestar sua versão dos acontecimentos. Ao colocá-la na mesma sala que o assessor e a especialista, Affleck reúne pessoas que esperam coisas distintas do candidato. Uma quer salvar o filho, outra precisa proteger a campanha, e a terceira cobra para encontrar uma saída.

“Sobrevivência” coloca essas prioridades em atrito, sem exigir simpatia irrestrita por Mark. É possível reconhecer o sofrimento do pai e desconfiar das providências do político. Affleck sustenta essa ambiguidade ao fazer seu personagem depender de pessoas que já não pode controlar. Enquanto o prazo dos sequestradores diminui, ele precisa conseguir o dinheiro, responder às perguntas da esposa e decidir quanto está disposto a revelar antes do próximo telefonema.