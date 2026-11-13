A temporada dos filmes festivos chegou e esse romance na Netflix precisa entrar para a lista!

Perto do Natal, duas irmãs insatisfeitas decidem trocar de casa na Suécia. Freddie (Happy Jankell) precisa se afastar do emprego em Estocolmo depois que o excesso de trabalho compromete sua saúde. Mathilda (Felice Jankell), que ficou na pequena cidade onde cresceram, quer conhecer outros lugares antes de assumir de vez os compromissos familiares. Em “Transformação de Natal”, comédia romântica dirigida por Adam Pålsson, a mudança de endereço oferece às duas uma oportunidade de experimentar a vida que vinham adiando. Os problemas, porém, viajam junto.

Mathilda está com Jonas (Anastasios Soulis) há mais de dez anos. Os dois procuram uma casa que possam pagar, enquanto ela se prepara para assumir a loja da família. Tudo parece encaminhado para uma existência confortável, cercada de pessoas conhecidas. Só esqueceram de perguntar se é isso que ela deseja. Ou talvez tenham perguntado e Mathilda tenha dado a resposta que todos esperavam ouvir.

Felice Jankell deixa esse descontentamento aparecer nas expressões e na maneira pouco entusiasmada de participar dos planos do casal. A personagem quer viajar, conhecer gente e ter experiências fora daquele ambiente. Jonas, por sua vez, está satisfeito com o caminho escolhido. Anastasios Soulis interpreta um homem acomodado à rotina, pouco disposto a considerar mudanças que atrapalhem seus projetos. A dificuldade é que a namorada guarda suas frustrações, e ele continua planejando uma vida a dois sem saber o tamanho da insatisfação dela.

Férias com o corpo em alerta

Freddie enfrenta um problema diferente. Em Estocolmo, trabalha demais e preenche o restante do tempo com festas. A disposição para acompanhar esse ritmo existe até o corpo começar a cobrar a conta. As exigências do escritório elevam sua frequência cardíaca, registrada pelo relógio, e uma preocupação com a saúde a obriga a tirar licença. Voltar para a cidade natal passa a ser uma necessidade.

Happy Jankell acerta ao preservar a agitação da personagem durante o afastamento. Freddie sai do emprego por um período, mas continua habituada à pressa, às solicitações e à sensação de que precisa estar fazendo alguma coisa. Descansar exige um esforço para o qual ela tem pouco treinamento. Depois de tantos compromissos, ganhar algumas horas livres chega a ser desconcertante.

Pålsson aproveita esse desajuste para dar leveza à história. Existe algo bastante familiar em precisar de repouso e, ainda assim, sentir culpa ou inquietação diante da pausa. Freddie demora a acompanhar o ritmo da cidade pequena. Sua energia, antes absorvida pelo trabalho, fica sem destino. A licença também a deixa disponível para reencontrar pessoas que já não cabiam em sua agenda.

Uma passagem para Estocolmo

Mathilda recebe o incentivo da irmã para buscar uma oportunidade de trabalho na capital. A troca de casa abre uma possibilidade que ela desejava havia tempo, embora nunca tivesse conseguido transformar essa vontade em uma decisão. Longe dos compromissos habituais, pode descobrir do que gosta sem responder primeiro às expectativas da família ou do namorado.

A atriz interpreta esse período com um entusiasmo quase adolescente. Mathilda se encanta com as novidades e parece surpresa por poder escolher o que fazer. Em alguns momentos, a ingenuidade soa excessiva para uma mulher adulta. Ainda assim, Felice Jankell dá simpatia a alguém que passou tanto tempo aceitando planos alheios que perdeu o hábito de expressar os próprios desejos.

A chegada de Oliver (Christian Fandango Sundgren) torna essa experiência mais complicada. Atencioso e acessível, ele desperta o interesse de Mathilda e oferece uma convivência diferente daquela que ela mantém com Jonas. Sundgren tem o carisma necessário para tornar a aproximação atraente sem depender de grandes demonstrações românticas. A gentileza faz boa parte do trabalho.

O envolvimento, entretanto, esbarra no relacionamento que Mathilda deixou em casa. Seu desejo de mudança é compreensível. A dificuldade de conversar com Jonas cobra um preço maior quando outra pessoa entra na história. Há uma diferença entre desejar uma vida nova e permitir que o parceiro continue acreditando num futuro que já está sendo questionado. É nesse ponto que torcer por ela fica menos confortável.

Um reencontro que pede tempo

Enquanto a irmã conhece Oliver, Freddie procura Emma (Celie Sparre), com quem teve um envolvimento no passado. Sparre oferece uma presença mais reservada, que contrasta com o jeito expansivo de Happy Jankell. As duas atrizes criam uma aproximação agradável de acompanhar, em parte porque o reencontro exige de Freddie algo que seu cotidiano profissional vinha consumindo. Tempo para estar com alguém.

Esse é o romance mais convincente de “Transformação de Natal”. A possibilidade de retomar o contato com Emma está ligada à capacidade de Freddie de diminuir o ritmo e prestar atenção no que acontece fora do emprego. O interesse amoroso ganha espaço dentro de uma mudança que já era necessária para sua saúde. Há afeto nessa relação, mas também a dificuldade de abandonar hábitos que ela carregou até a cidade natal.

Mathilda tem um percurso mais sujeito à resistência do público. Sua curiosidade conquista, suas omissões incomodam, e a atriz precisa sustentar essas duas impressões. É uma escolha interessante permitir que uma protagonista romântica seja simpática e também tome decisões questionáveis. O roteiro perde força quando a atenção recebida de Oliver parece ocupar espaço demais numa descoberta que poderia depender mais das vontades dela.

O Natal pode esperar um pouco

Pålsson mantém as festas ao redor das personagens sem fazer de cada encontro uma celebração natalina. A iluminação acolhedora dos interiores combina com o conforto esperado desse tipo de produção, enquanto as irmãs lidam com questões menos festivas. Uma está afastada do emprego por causa da saúde. A outra precisa admitir que os planos construídos com o namorado já não lhe bastam.

“Transformação de Natal” faz com que essas mulheres sejam difíceis, inquietas e contraditórias. Freddie precisa descansar, mas estranha o tempo livre. Mathilda quer liberdade, mas adia a conversa que permitiria exercê-la com mais honestidade. Happy e Felice Jankell dão personalidade a esses impasses e mantêm o interesse mesmo quando as escolhas das irmãs provocam irritação. Entre uma casa e outra, Freddie volta a procurar Emma, enquanto Mathilda se aproxima de Oliver com uma conversa pendente com Jonas.