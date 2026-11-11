Jake Gyllenhaal interpreta canalha sedutor até se apaixonar por personagem de Anne Hathaway, no Prime Video

Em Pittsburgh, na segunda metade dos anos 1990, Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) começa a vender medicamentos depois de perder o emprego numa loja de eletrônicos. Ambicioso e acostumado a conquistar pessoas com pouca conversa, ele aposta no novo trabalho para ganhar dinheiro e prestígio. Durante uma visita a um consultório, conhece Maggie Murdock (Anne Hathaway), uma jovem com Parkinson que prefere manter distância de compromissos amorosos. Em “Amor & Outras Drogas”, de 2010, o diretor Edward Zwick acompanha os dois quando um caso baseado em sexo começa a exigir uma proximidade que nenhum deles havia planejado.

Jamie tem facilidade para despertar interesse, mas precisa de mais do que um sorriso para conseguir atenção dos médicos. Contratado pela Pfizer, percorre consultórios tentando convencer profissionais a prescrever os produtos da empresa. Seu colega Bruce Winston (Oliver Platt) conhece as dificuldades do ofício e aposta na desenvoltura do novato para melhorar as vendas. Entre representantes concorrentes e portas fechadas, Jamie aprende que a simpatia também tem valor comercial.

Gyllenhaal interpreta esse vendedor com uma autoconfiança que chega perto da insolência. Jamie escuta pouco, insiste bastante e acredita que quase toda resistência pode ser vencida com a abordagem certa. É uma qualidade útil para o emprego e uma fonte considerável de problemas fora dele. O ator consegue torná-lo agradável sem esconder o egoísmo de alguém acostumado a sair de uma relação antes de precisar oferecer alguma coisa.

Um encontro pouco convencional

Maggie conhece Jamie no consultório do doutor Stan Knight (Hank Azaria), onde o representante acompanha o médico durante um atendimento. A circunstância já oferece uma boa razão para ela desconfiar daquele sujeito. Sua vida particular acaba exposta a um estranho que estava ali por interesses comerciais, e o charme dele não apaga a inconveniência.

Ainda assim, a atração existe. Maggie aceita se aproximar e estabelece condições que combinam com os hábitos de Jamie. Nenhum dos dois quer promessas, cobranças ou planos de casal. O sexo parece suficiente, pelo menos enquanto os encontros permanecem dentro do acordo.

Hathaway dá à personagem uma mistura de franqueza, impaciência e vulnerabilidade que dispensa qualquer obrigação de torná-la dócil. Maggie pode ser divertida e afetuosa, mas também se irrita, desconfia e afasta quem tenta entrar demais em sua vida. A atriz preserva essas contradições, sobretudo quando a preocupação com o Parkinson interfere em sua disposição para criar vínculos.

Zwick dedica bastante espaço à intimidade física dos protagonistas. Há nudez, desejo e uma familiaridade que ajuda a sustentar o romance. Gyllenhaal e Hathaway convencem porque parecem gostar da companhia um do outro, inclusive nas brincadeiras e nos pequenos atritos. Antes que surjam grandes declarações, existe uma razão bastante humana para continuarem se procurando.

Um vendedor com um produto cobiçado

No trabalho, Jamie ganha uma oportunidade valiosa com a chegada do Viagra. Depois de disputar atenção para outros medicamentos, passa a oferecer um produto cercado de interesse. As perspectivas profissionais melhoram, e as piadas sobre desempenho sexual acompanham o entusiasmo pelas vendas.

Algumas são engraçadas. Outras ganham atenção além do necessário. Zwick parece tão satisfeito com a liberdade de falar de sexo que às vezes repete a brincadeira quando ela já perdeu a graça. Josh Randall (Josh Gad), irmão de Jamie, participa desse registro mais espalhafatoso, nem sempre em sintonia com a delicadeza exigida pelo relacionamento central.

O ambiente farmacêutico, porém, acrescenta uma questão relevante. Jamie ganha a vida apresentando medicamentos e prometendo benefícios. Seu sucesso depende de convencer alguém de que tem algo útil a oferecer. Ao se envolver com Maggie, ele se depara com uma experiência para a qual sua habilidade de vendedor oferece pouca ajuda. Gostar dela exige escutar coisas que ele não pode resolver com uma apresentação bem ensaiada.

Maggie quer continuar decidindo por si

O Parkinson faz parte da rotina de Maggie antes da chegada de Jamie e interfere na maneira pela qual ela imagina os próximos anos. Seu receio de um relacionamento duradouro tem relação com a possibilidade de precisar de cuidados e com o medo de que o afeto se transforme em obrigação. Ela deseja ser amada, mas desconfia do que pode acontecer quando a convivência cobrar mais do parceiro.

Hathaway atua melhor quando deixa essas preocupações aparecerem em reações pequenas, sem transformar cada conversa numa confissão. Uma resposta ríspida pode carregar vergonha, cansaço ou a necessidade de recuperar o controle da situação. Maggie nem sempre explica o que sente, e essa reserva torna sua presença mais convincente.

Jamie, por sua vez, começa a querer mais do que encontros ocasionais. O homem que sabia despertar desejo precisa aprender a ficar quando a conversa é desconfortável. Gyllenhaal acompanha essa mudança sem abandonar por completo a vaidade do personagem. Há afeto em suas tentativas de aproximação, mas também a confiança excessiva de quem está acostumado a conseguir o que deseja.

O casal sustenta os melhores trechos

Zwick perde sutileza quando insiste em sublinhar a emoção. Algumas passagens pedem lágrimas antes que os gestos e as conversas tenham tempo de produzir esse efeito. A alternância entre piadas sexuais, competição profissional e sofrimento também causa solavancos. Há assuntos suficientes para um romance adulto, embora o diretor nem sempre lhes dê o mesmo cuidado.

Ainda assim, “Amor & Outras Drogas” se beneficia de dois protagonistas capazes de capturar o interesse mesmo quando o roteiro pesa a mão. Hathaway mantém Maggie desejante, orgulhosa e por vezes difícil. Gyllenhaal permite que a insegurança apareça por baixo da desenvoltura de Jamie. Juntos, tornam crível a passagem de um acordo confortável para uma relação em que ambos têm algo a perder.

É nessa convivência que o romance merece atenção. O sexo aproxima os dois, mas não encerra as divergências. Jamie precisa ouvir Maggie sem tratar cada recusa como uma etapa da conquista. Ela, que havia estabelecido regras para manter o caso sob controle, passa a desejar a presença de alguém que pode contrariá-las. Quando os encontros deixam de terminar com a mesma facilidade com que começaram, os dois precisam decidir quanto espaço estão dispostos a oferecer ao outro.