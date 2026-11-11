Nicolas Cage, Jared Leto e Ethan Hawke: atuações fantásticas em drama inteligente no Prime Video

Em Nova York, no início dos anos 1980, Yuri Orlov (Nicolas Cage) decide abandonar o restaurante da família depois de presenciar um tiroteio. Enquanto outras pessoas enxergariam ali um bom motivo para mudar de bairro, ele identifica uma oportunidade de ganhar dinheiro. Há gente disposta a atirar, portanto alguém precisa fornecer as armas. Essa lógica acompanha o protagonista de “O Senhor das Armas”, drama criminal de 2005 escrito e dirigido por Andrew Niccol, que acompanha seu enriquecimento e as mentiras necessárias para preservar os negócios e o casamento.

Yuri começa com vendas pequenas e chama o irmão mais novo, Vitaly (Jared Leto), para ajudá-lo. Os dois aprendem a lidar com fornecedores e compradores que nem sempre respeitam acordos. O talento do protagonista está em reconhecer a necessidade de cada cliente e oferecer a mercadoria sem fazer perguntas inconvenientes. À medida que ganha experiência, ele passa a abastecer conflitos internacionais, atraindo a atenção de Jack Valentine (Ethan Hawke), agente da Interpol empenhado em colocá-lo na prisão.

Uma oportunidade entre os arsenais soviéticos

O fim da União Soviética oferece a Yuri condições para dar um salto nos negócios. Com o controle dos arsenais enfraquecido, ele consegue acesso a grandes quantidades de armamento e passa a revendê-las em países em guerra. Para o comerciante, a instabilidade política representa estoque disponível e compradores à espera. Quanto mais distante está de Nova York, maior parece sua liberdade para tratar cada entrega apenas pelo valor que receberá.

Niccol desenvolve essa expansão pelo ponto de vista de um homem bastante satisfeito com a própria esperteza. Yuri narra suas experiências, oferece justificativas e tenta conquistar a simpatia do espectador. Cage é especialmente bom nessa combinação de charme e desfaçatez. Seu personagem fala de uma atividade criminosa com a tranquilidade de quem explica por que escolheu determinado ramo do comércio. A serenidade chega a ser engraçada, até que alguém usa aquilo que ele vende.

Essa proximidade com Yuri tem um preço. Em alguns trechos, o protagonista comenta tanto as próprias escolhas que sobra pouco espaço para o público tirar suas conclusões. Niccol poderia confiar mais nas situações que apresenta. Ver um homem enriquecer abastecendo compradores violentos já diz bastante sobre ele, sobretudo quando sua maior preocupação continua sendo concluir a próxima entrega.

Dois irmãos com tolerâncias diferentes

Vitaly participa das viagens, mas não consegue manter a mesma distância emocional do irmão diante do que presencia. Jared Leto dá ao personagem uma vulnerabilidade que contrasta com a segurança de Cage. Para Yuri, uma dificuldade pede uma solução comercial. Para Vitaly, certas experiências permanecem depois que o dinheiro muda de mãos.

A relação entre os dois traz afeto a uma história povoada por interesses financeiros. Yuri quer o irmão por perto e acredita que pode protegê-lo, embora seja ele quem o leva para ambientes perigosos. Essa contradição sustenta boa parte do drama. O carinho existe, mas não impede que o mais velho coloque a continuidade dos negócios acima do desconforto do caçula.

Leto torna esse desgaste perceptível sem transformar Vitaly em um porta-voz encarregado de condenar tudo o que o protagonista faz. Ele também entrou naquela atividade, também participou das vendas e precisa lidar com essa responsabilidade. A diferença está na dificuldade de seguir trabalhando depois de conhecer melhor os compradores.

Um investigador que não aceita dinheiro

Jack Valentine representa uma ameaça particular porque Yuri não consegue comprá-lo. O agente acompanha carregamentos, procura provas e tenta ligar o vendedor às armas que circulam pelas zonas de conflito. Para continuar operando, o traficante precisa esconder informações, disfarçar remessas e agir antes que a fiscalização consiga alcançá-lo.

Ethan Hawke interpreta Valentine com a firmeza de alguém pouco interessado nas desculpas do suspeito. O personagem recebe menos atenção do roteiro do que merecia, mas sua presença altera o ritmo das operações. Quando ele se aproxima, o homem que parecia dominar todos os detalhes passa a depender de tempo, improviso e alguma sorte.

Niccol extrai suspense e um humor amargo dessa perseguição. Yuri enfrenta problemas graves com soluções cuja ousadia chega a parecer absurda. O prazer de acompanhar sua habilidade, porém, vem acompanhado de uma lembrança incômoda sobre a carga que ele tenta preservar. Cada vez que escapa, as armas continuam a caminho de algum comprador.

O marido que esconde a profissão

A riqueza também permite que Yuri se aproxime de Ava Fontaine (Bridget Moynahan), modelo por quem já se interessava antes de enriquecer. Eles se casam, mas a vida confortável depende de uma mentira sobre a origem do dinheiro. Ele apresenta suas viagens como parte de um trabalho respeitável e mantém os clientes longe das conversas de casa.

Moynahan dispõe de menos espaço do que Cage, e o casamento poderia receber maior atenção. Ainda assim, Ava introduz uma dificuldade que o marido não resolve apenas com presentes. Para conservar a relação, ele precisa esconder uma parte enorme da própria vida. O conforto que oferece à família exige ausências e versões cuidadosamente preparadas sobre o que faz fora do país.

Nas relações profissionais, tampouco basta ter dinheiro. André Baptiste (Eamonn Walker), dirigente da Libéria e um de seus compradores, mistura cordialidade com ameaça. Walker faz dessa imprevisibilidade uma fonte constante de apreensão. Yuri pode ser habilidoso para vender, mas está diante de alguém que possui autoridade para impor suas vontades.

O sorriso do personagem de Cage fica no rosto, embora a segurança já dependa da disposição de homens armados. Entre uma viagem e outra, Yuri precisa satisfazer o cliente, despistar Valentine e voltar para casa com uma história aceitável para Ava. Ele segue aceitando encomendas, e cada novo carregamento acrescenta outra mentira à bagagem.