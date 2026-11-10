Podcast Travessia: a maluca música em que Tom Zé explica o tropicalismo

Uma viagem pela história, pelas referências e pela lógica, ou melhor, pelo lixo lógico da Tropicália. É o que propõe “Tropicalea jacta est”, essa adorável maluquice de Tom Zé, com participação de Mallu Magalhães.

A canção faz parte do álbum “Tropicália Lixo Lógico”, lançado em 2012, no qual Tom Zé revisita a história do movimento tropicalista à sua maneira. O título não é gratuito. Para o compositor, o contato entre a lógica aristotélica que dominou o pensamento ocidental e a tradição oral de origem árabe, transmitida pelos ibéricos e incorporada à cultura nordestina, produzia diferenças que davam origem ao lixo lógico.

A música, aparentemente caótica, é, na verdade, uma composição cheia de referências e conexões. Seu início, com versos que parecem pertencer a um dialeto inventado, “Parassá Penteu, escuta cá / Parassá Penteu, escuta aqui”, remete ao canto 3 de “Metamorfoses”, de Ovídio, e ao episódio de Baco e do rei Penteu. Na embarcação imaginada por Tom Zé estão personagens que representam figuras fundamentais para a formação da Tropicália: “Pigna”, o poeta Décio Pignatari; “Campos”, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos; e “Celso Zeopardo Matinê”, o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa. Uma jornada que começa na Grécia Antiga e apresenta esses personagens como espécies de divindades fundadoras do movimento.

Cada um deles tem seu papel nessa história. José Celso encenou, em 1967, “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade, uma das grandes referências dramatúrgicas da Tropicália. Já os irmãos Campos e Décio Pignatari representam a poesia concreta, com sua fragmentação de palavras e experimentação formal, características que fascinavam tanto Caetano Veloso quanto o próprio Tom Zé.

A canção avança então para os anos da ditadura militar, com os versos “Dois que antes da cela / da ditadura deram a vela / da nossa aventura”. A referência é a Caetano e Gilberto Gil, músicos presos pelos militares e posteriormente obrigados a deixar o Brasil, exilando-se em Londres depois do AI-5.

Em seguida, como em um documentário musical, Tom Zé recua no tempo. A narrativa passa pela Idade Média, pelos cantadores provençais e nordestinos e chega à Segunda Revolução Industrial. É nesse percurso que a Tropicália aparece como uma grande síntese cultural, incorporando computadores, tecnologia, Beatles, Rolling Stones, cinema francês e cultura pop.

As referências às próprias canções tropicalistas também estão por toda parte. Há o disco de Frank Sinatra, mencionado em “Geleia geral”, e a mistura de duas composições emblemáticas do movimento em “Domingo no parque sem documento / Com Juliana-vegando contra o vento”: de um lado, “Domingo no parque”, de Gilberto Gil; de outro, “Alegria, alegria”, de Caetano Veloso.

Para Tom Zé, tudo isso representa um salto tecnológico e cultural, sintetizado nos versos:

“Saímos da nossa Idade Média nessa nau

Diretamente para a era do pré-sal”.

Há ainda uma homenagem a Torquato Neto, o poeta piauiense que “desfolha a bandeira e renuncia”. E, no trecho “No disco do Sinatra antes d’os Novos, chegaram outros baianos”, uma referência ao legado tropicalista que continuou a ser reinventado por grupos como os Novos Baianos.

É uma canção muito menos comentada do que merece, uma verdadeira obra-prima de Tom Zé lançada há 14 anos. E o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Praticamente tudo. A Tropicália colocou no liquidificador as diferentes matrizes culturais, as contradições, as influências e as invenções que formaram o país. E nos devolveu uma imagem sem disfarces. Para o bem e para o mal, somos tudo isso.

Esta é uma das histórias do episódio do podcast “Travessia” que homenageia Tom Zé pelos seus 90 anos recém-completados. Ouça no player abaixo e divirta-se com as canções do mais tropicalista dos tropicalistas.