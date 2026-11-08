Ela sobreviveu a uma queda de mais de 5 mil metros: a história real que virou filme na Netflix

Bula Streaming Netflix A Única Sobrevivente (2022)

Larisa e Vladimir ainda estão começando a vida de casados quando embarcam num voo pelo Extremo Oriente soviético, em 1981. A viagem é interrompida por uma colisão entre a aeronave comercial e um bombardeiro. Ao despertar na mata, a jovem encontra um cenário que não oferece abrigo nem ajuda imediata. Os ferimentos limitam seus movimentos, e a incerteza sobre o marido acompanha cada tentativa de entender o que aconteceu. Antes de pensar no futuro, ela precisa encontrar uma maneira de atravessar as próximas horas.

O acontecimento real dá ao filme uma dimensão que dispensa exageros. Em entrevista ao jornal “El País”, Savitskaya relatou ter sobrevivido agarrada a uma parte da aeronave e permanecido exposta na floresta enquanto aguardava socorro. A reportagem também reconstituiu o silêncio das autoridades soviéticas em torno do acidente. Conhecer essa origem muda o peso da premissa: por trás da aventura de sobrevivência existe uma mulher cuja experiência demorou a ganhar reconhecimento público.

A adaptação concentra o drama em duas escalas. Há o desastre que transforma uma viagem comum em emergência, mas também os gestos pequenos exigidos de alguém debilitado: procurar proteção, reconhecer o terreno e administrar o próprio esforço. A ameaça continua mesmo quando o acidente já aconteceu. A floresta passa a ser o espaço onde a protagonista precisa medir o que consegue fazer com os recursos disponíveis.

Dirigido por Dmitriy Suvorov e protagonizado por Nadezhda Kaleganova, o longa interessa a quem procura histórias de sobrevivência ligadas a acontecimentos reais. A condição de recém-casada acrescenta ao perigo físico a ruptura de uma vida que mal começara. A expectativa de uma casa compartilhada dá lugar à urgência de permanecer viva, num drama em que o isolamento pesa tanto quanto a dimensão da catástrofe.