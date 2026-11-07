Série de ação com Chris Pratt, no Prime Video, que você não vai conseguir parar de ver

James Reece (Chris Pratt), comandante dos Navy SEALs, volta aos Estados Unidos depois de sobreviver a uma emboscada durante uma missão secreta no exterior. Ele quer descobrir por que a operação terminou em tantas mortes, mas suas lembranças não coincidem com as informações que recebe. Lançada em 2022, a primeira temporada de “A Lista Terminal” acompanha essa investigação, que começa sob suspeita de trauma e ganha urgência quando o perigo alcança pessoas próximas ao militar. Criada por David DiGilio a partir do romance de Jack Carr, com Antoine Fuqua na direção do episódio inaugural, a série combina ação e suspense a partir de uma dificuldade que nenhum treinamento poderia resolver. Reece precisa confiar na própria cabeça quando todos têm motivos para questioná-la.

A experiência em combate permite que ele reconheça ameaças e planeje seus movimentos. Fora da operação, porém, essa preparação não oferece segurança. O homem acostumado a assumir o comando precisa explicar o que aconteceu sem ter certeza de que consegue recordar cada detalhe. Há culpa pelas mortes dos companheiros, desconfiança em relação às versões oficiais e medo de que a ameaça continue depois do retorno para casa. Investigar significa também se expor a perguntas para as quais ele ainda não tem uma resposta confiável.

O sobrevivente também está sob suspeita

Pratt abandona boa parte da simpatia que costuma acompanhar seus personagens e interpreta Reece com o corpo pesado, o rosto fechado e poucas palavras. A escolha combina com alguém que permanece em estado de alerta mesmo longe do campo de batalha. Seu melhor trabalho aparece quando a firmeza do comandante esbarra numa lembrança incerta. O ator consegue sugerir o constrangimento de um homem que conhece os procedimentos de uma missão, mas perdeu a segurança para narrar a própria participação nela.

Essa fragilidade ajuda a sustentar os primeiros passos da história. Reece suspeita que houve algo além de um fracasso militar, enquanto as pessoas à sua volta precisam considerar a possibilidade de que seu relato esteja comprometido. O espectador fica preso entre essas duas hipóteses. Acompanhar o protagonista significa levar suas suspeitas a sério sem receber, de saída, todas as provas necessárias para confirmá-las.

Fuqua aproveita essa incerteza ao aproximar o público da percepção do comandante. Recordações surgem durante a investigação e interferem no que ele acredita ter presenciado. Quando uma lembrança muda nossa compreensão de uma informação, o suspense funciona. Quando apenas repete uma dor já estabelecida, a espera se torna cansativa. Ao longo dos episódios, os retornos ao passado nem sempre acrescentam o suficiente para justificar tantas interrupções.

Uma jornalista procura provas

Katie Buranek (Constance Wu) se aproxima de Reece interessada numa reportagem sobre o caso. Ele tem acesso ao que aconteceu durante a operação, mas seu depoimento apresenta lacunas. Ela precisa de informações verificáveis, enquanto ele procura alguém disposto a escutá-lo. A parceria nasce desse interesse compartilhado, embora os dois tenham objetivos e responsabilidades diferentes.

Wu traz um contraponto necessário à intensidade de Pratt. Katie observa, pergunta e procura comprovação onde o militar já considera possível agir. Essa diferença torna a relação mais interessante do que uma aliança baseada apenas em confiança. Uma suspeita pode orientar uma investigação, mas publicar uma acusação exige outro cuidado. Ao trabalhar com o relato de Reece, a jornalista precisa decidir o que consegue sustentar e quanto pode se aproximar sem comprometer a própria segurança.

A presença de Katie também impede que a apuração fique restrita às convicções do protagonista. Há uma distância importante entre acreditar num sobrevivente e aceitar todas as suas conclusões. A série ganha quando permite que essa distância apareça nas conversas. Pena que nem sempre dê à repórter espaço suficiente para desenvolver o trabalho com a mesma atenção dedicada aos preparativos do comandante.

Um amigo fora da hierarquia

Ben Edwards (Taylor Kitsch), antigo companheiro de Reece, oferece ajuda quando ele começa a procurar possíveis responsáveis pela emboscada. A familiaridade entre os dois dispensa apresentações solenes e traz algum alívio a uma história na qual quase todo mundo conversa com a gravidade de quem está prestes a autorizar uma operação militar. Kitsch dá ao personagem uma informalidade bem-vinda, sem apagar os riscos envolvidos na colaboração.

O apoio de Ben permite que Reece prossiga fora dos canais oficiais. Para um homem cuja credibilidade está sendo questionada, ter alguém disposto a ajudar representa uma vantagem importante. Também aumenta sua disposição para seguir as próprias suspeitas. O antigo companheiro fornece apoio, mas não pode resolver o problema central. Reece continua precisando distinguir o que recorda, o que consegue comprovar e aquilo em que deseja acreditar.

Quando investigar vira perseguir

Reunindo nomes numa lista, o comandante transforma uma apuração incerta numa busca por alvos específicos. É uma mudança que dá mais velocidade à ação, mas cobra um preço do suspense. A dúvida sobre sua percepção era uma das qualidades mais envolventes da temporada. Quando os episódios passam a privilegiar sua capacidade de perseguir e atacar, sobra menos espaço para examinar os erros que alguém nessa condição poderia cometer.

Pratt convence como um militar capaz de preparar uma ação e executá-la sob pressão. O problema aparece quando os roteiristas parecem tão impressionados com essa competência que deixam de questionar suas escolhas. A dor ajuda a compreender a urgência de Reece, mas não torna qualquer atitude igualmente interessante. Há mais força no homem que precisa avaliar uma informação contraditória do que naquele que simplesmente acrescenta outro nome à busca.

“A Lista Terminal” traz uma investigação compreensível, aliados com interesses distintos e um protagonista cuja vulnerabilidade sustenta boa parte da tensão. Também pesa a mão na solenidade e prolonga certas lembranças além do necessário. A primeira temporada rende mais quando Katie precisa comprovar uma suspeita, Ben oferece meios para continuar e Reece hesita diante do que a própria memória lhe apresenta. Nessas passagens, obter uma informação confiável exige mais do comandante do que preparar uma arma.