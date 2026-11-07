Baseada em história real impressionante, aventura russa descreve verdadeiro milagre na Netflix

Em 24 de agosto de 1981, os recém-casados Larisa Savitskaya (Nadezhda Kaleganova) e Vladimir, chamado de Volodya (Maksim Ivanov-Marenin), embarcam num voo de Komsomolsk-on-Amur para Blagoveshchensk, no Extremo Oriente soviético. Eles voltam da lua de mel e pretendem começar a rotina de uma casa ainda em arrumação. A viagem termina antes do pouso, quando o avião de passageiros colide com um bombardeiro militar. Dirigido por Dmitriy Suvorov, “A Única Sobrevivente”, de 2022, acompanha Larisa depois da queda, ferida e isolada numa floresta onde permanecer viva exige muito mais do que ter escapado do acidente.

Inspirada em acontecimentos reais, a história tem uma premissa tão extraordinária que pede algum cuidado com os exageros. A aeronave se parte a mais de cinco quilômetros do solo, e a jovem desperta entre os destroços na taiga. Suvorov dispõe de um acontecimento capaz de despertar interesse por si só. Seu maior desafio está em dar espaço à mulher que precisa enfrentar o que veio depois, quando o desastre deixa de ser um espetáculo no céu e passa a significar dor, frio e falta de assistência.

Uma queda e outra emergência

Larisa sobrevive ao impacto, mas continua longe de qualquer segurança. Não há hospital por perto, abrigo preparado ou alguém que possa examinar seus ferimentos. A floresta exige esforço de quem já está debilitada, e a chuva torna a exposição ainda mais perigosa. Procurar proteção e alimento passa a ocupar o tempo que, poucas horas antes, pertencia aos planos do casal.

A busca por Volodya acrescenta uma aflição que não cabe numa lista de necessidades físicas. Larisa quer localizar o marido, a pessoa com quem dividia a viagem e as expectativas de uma vida a dois. Ela precisa cuidar de si enquanto tenta descobrir o que aconteceu com ele. Essa combinação dá peso ao drama, porque a personagem não dispõe de energia para separar a preocupação afetiva da luta contra o próprio esgotamento.

Nadezhda Kaleganova assume uma protagonista cuja condição impede qualquer heroísmo confortável. A disposição para continuar existe, mas depende de um corpo machucado. É nessa diferença entre querer e conseguir que a história ganha força. Um deslocamento pela mata pode cobrar mais do que ela tem para oferecer, embora permanecer exposta também represente perigo.

O casamento antes do acidente

Suvorov intercala a permanência na floresta com lembranças do relacionamento. Antes de se casar, Larisa tenta ingressar numa universidade em Moscou e retorna a Blagoveshchensk depois de não passar nos exames. O reencontro com Volodya abre outra possibilidade de futuro. Os dois decidem ficar juntos, enfrentam a resistência dos pais e começam a arrumar um apartamento herdado da avó dele.

Essas passagens apresentam um casal ocupado com questões reconhecíveis. Há pouco dinheiro, uma casa para ajeitar e parentes que não recebem todas as decisões com entusiasmo. A viagem de lua de mel também precisa caber no orçamento. Sem recursos para ir à Crimeia, eles escolhem uma temporada na natureza do Extremo Oriente. O destino possível acaba ligado ao voo que mudará suas vidas.

Conhecer esse passado ajuda a dar importância à procura pelo marido. Volodya deixa de ser apenas o passageiro que estava ao lado de Larisa. Ele pertence a uma vida recente, feita de escolhas que os dois ainda estavam aprendendo a compartilhar. O apartamento, o casamento e as despesas situam a perda de segurança em algo mais íntimo do que a dimensão do acidente.

As lembranças interrompem a urgência

O retorno ao namoro tem seu custo. Quando Larisa precisa enfrentar o frio e o desgaste, interromper sua permanência na mata para recuperar o romance suspende uma tensão que já estava estabelecida. A alternância oferece contexto, mas também afasta o espectador das necessidades mais urgentes da protagonista.

As passagens anteriores à queda rendem mais quando ajudam a compreender uma atitude ou uma preocupação dela. A experiência de acampamento durante a lua de mel, por exemplo, ganha outra importância depois do desastre. Ainda assim, viajar acompanhada e com equipamento é muito diferente de permanecer ferida entre destroços. O contato recente com a natureza não prepara a jovem para tudo o que terá de enfrentar sozinha.

A história se torna mais envolvente quando Suvorov permanece perto dessas dificuldades. A fome não precisa de um comentário grandioso, e a chuva não exige um significado escondido. Ambas têm efeitos sobre alguém que já está vulnerável. A emoção nasce da possibilidade de reconhecer necessidades comuns numa situação que quase ninguém consegue imaginar para si.

O socorro e o controle das informações

Fora da floresta, equipes procuram os destroços enquanto Knyazev (Viktor Dobronravov), um agente enviado da capital, investiga as circunstâncias da colisão. Ele também recomenda silêncio aos envolvidos. Sua presença traz à emergência a preocupação das autoridades com aquilo que poderá ser divulgado sobre o acidente.

Esse núcleo cria uma distância incômoda entre quem dispõe de pessoal, transporte e comunicação e quem precisa atravessar a espera sem nenhum desses recursos. Larisa não acompanha as providências tomadas longe dali. Para ela, a existência de uma operação de busca ainda não oferece proteção contra o frio nem alívio para os ferimentos.

“A Única Sobrevivente” preserva essa diferença de experiência. O público pode conhecer os movimentos das autoridades, mas a jovem continua limitada ao que consegue fazer na mata. Entre a procura por Volodya e a necessidade de se proteger, ela precisa gastar com cuidado as forças que ainda lhe restam. Cada esforço cobra do corpo aquilo que a espera pelo socorro não consegue devolver.