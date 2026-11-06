Vendida para 84 países, a novela turca da Netflix muda de rumo na 2ª temporada quando o pai do menino volta a Istambul

Bula Streaming Netflix Meu Nome é Farah — 2ª temporada (2023)

Na primeira temporada, Farah era uma médica iraniana que trabalhava como faxineira para sustentar o filho. Testemunhar um assassinato aproximou os dois de Tahir, interpretado por Engin Akyürek. A segunda temporada começa com outra espécie de ameaça. Behnam, o ex-marido de Farah, quer saber se Kerimşah é seu filho. Perguntar quem é o pai de uma criança parece, à distância, uma questão de família. Nas mãos de um homem violento, a resposta pode decidir quem tem permissão para vê-la.

O conflito dá um peso particular às cenas entre os adultos. O menino tem uma doença imunológica rara e depende de cuidados que a mãe conhece tanto por experiência quanto por formação médica. Farah pode reconhecer um risco para a saúde de Kerimşah; o que ela não controla é a disposição de Behnam para usar o parentesco contra ela. A chegada dele muda também o que Tahir pode fazer para ajudar sem aumentar o perigo.

A distribuidora Calinos informa que a produção foi vendida para 84 países. A versão original turca teve 27 capítulos longos. Na Netflix brasileira, segundo a própria plataforma, esses capítulos foram reeditados em 89 episódios distribuídos por duas temporadas. Para acompanhar a história do retorno de Behnam, a seleção é a segunda temporada.