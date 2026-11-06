Discover
Séries
A noiva, de vestido branco, está cercada por soldados em A Noiva da Presilha Dourada.
Séries
por Bula Streaming
Bula Streaming

Uma noiva assume o nome de outra no romance chinês de 30 episódios que passou três semanas no Top 10 mundial da Netflix

Na primeira temporada de “A Noiva da Presilha Dourada”, o casamento depende de uma semelhança física impressionante. Uma jovem sem fortuna aceita substituir uma herdeira ao lado de um nobre gravemente doente.

Bula StreamingNetflix

A Noiva da Presilha Dourada — 1ª temporada (2026)

Título original: 嫁金钗
Título em inglês: Where the Mask Ends
Direção: Yang Long
Elenco: Tian Xiwei, Yan An e Liu Xiaobei
1ª temporada · 30 episódios

A-Chou, vivida por Tian Xiwei, tem um rosto que poderia abrir portas na China imperial. O problema é que elas se abrem para outra mulher. A família precisa de alguém que ocupe o lugar de uma herdeira num casamento arranjado, e a moça aceita se apresentar em seu nome. Passar pela cerimônia resolve apenas a parte mais fácil do trato. Depois vêm a convivência com o marido e os parentes que acreditam conhecer a mulher que acaba de entrar para a família.

A primeira temporada adapta o romance de Xiao Jia Ren. O diretor Yang Long dispõe de trinta capítulos para fazer a troca de identidades produzir consequências para além do casal. A doença do noivo altera as disputas domésticas. Uma investigação de espionagem torna perigoso até um engano que, em outra casa, passaria por simples desconhecimento dos costumes. Para A-Chou, conquistar a confiança de alguém também significa ter mais a perder quando a verdade vier à tona.

A Netflix lançou os quatro primeiros episódios em 16 de outubro e anunciou novos capítulos diários. Na semana de 26 de outubro a 1º de novembro, a temporada chegou à terceira semana consecutiva no Top 10 mundial de séries de língua não inglesa da plataforma. Foram 2,6 milhões de visualizações naquele intervalo.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
O casal se olha de perto em uma cena de Um Choque de Amor.

6,4 milhões de visualizações em uma semana: no romance coreano da Netflix, só ela consegue recarregar o coração dele

Farah apoia a cabeça no ombro de Tahir em Meu Nome é Farah.

Vendida para 84 países, a novela turca da Netflix muda de rumo na 2ª temporada quando o pai do menino volta a Istambul

Neurocirurgião de touca azul no centro cirúrgico de Anestesia.

Um produtor de Plantão Médico levou sua experiência ao primeiro drama hospitalar polonês da Netflix