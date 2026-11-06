Um produtor de Plantão Médico levou sua experiência ao primeiro drama hospitalar polonês da Netflix

Bula Streaming Netflix Anestesia — 1ª temporada (2026)

Dawid Łazarz chega a Suwałki com uma reputação que o precede em duas versões. É o cirurgião capaz de assumir casos que intimidam os colegas. É também o médico cuja decisão terminou na morte de um paciente. Interpretado por Leszek Lichota, ele deixa uma clínica de prestígio e vai trabalhar num hospital regional. Logo no primeiro episódio, uma colisão ferroviária exige que ele volte a agir sob pressão antes de ganhar a confiança da nova equipe.

A temporada encontra seu assunto mais interessante na distância entre ter experiência e ter crédito com os colegas. Dawid sabe operar, mas as pessoas que agora dividem o plantão com ele conhecem o hospital melhor do que o recém-chegado. Quando o acesso à sala de cirurgia é restringido e sua rivalidade com Kacper se acirra, convencer a equipe de que um paciente precisa dele passa a ser tão difícil quanto escolher um procedimento.

Segundo a Netflix, consultores médicos acompanharam a produção para aproximar as cenas dos procedimentos hospitalares. Baer compartilhou sua experiência com os criadores e os atores. Isso importa especialmente numa história em que duas pessoas competentes podem olhar para o mesmo doente e discordar sobre o risco que vale a pena correr. A temporada estreou em 4 de novembro de 2026.