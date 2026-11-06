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Neurocirurgião de touca azul no centro cirúrgico de Anestesia.
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por Bula Streaming
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Um produtor de Plantão Médico levou sua experiência ao primeiro drama hospitalar polonês da Netflix

Neal Baer, médico e produtor de “Plantão Médico”, colaborou com a equipe de “Anestesia”. Em oito episódios, a primeira temporada acompanha um neurocirurgião que precisa voltar ao centro cirúrgico depois de perder um paciente jovem.

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Anestesia — 1ª temporada (2026)

Título original: Znieczulenie
Título em inglês: Anaesthesia
Direção: Łukasz Ostalski
Colaboração criativa: Neal Baer
Elenco: Leszek Lichota, Karolina Gruszka e Aleksandra Popławska
1ª temporada · 8 episódios

Dawid Łazarz chega a Suwałki com uma reputação que o precede em duas versões. É o cirurgião capaz de assumir casos que intimidam os colegas. É também o médico cuja decisão terminou na morte de um paciente. Interpretado por Leszek Lichota, ele deixa uma clínica de prestígio e vai trabalhar num hospital regional. Logo no primeiro episódio, uma colisão ferroviária exige que ele volte a agir sob pressão antes de ganhar a confiança da nova equipe.

A temporada encontra seu assunto mais interessante na distância entre ter experiência e ter crédito com os colegas. Dawid sabe operar, mas as pessoas que agora dividem o plantão com ele conhecem o hospital melhor do que o recém-chegado. Quando o acesso à sala de cirurgia é restringido e sua rivalidade com Kacper se acirra, convencer a equipe de que um paciente precisa dele passa a ser tão difícil quanto escolher um procedimento.

Segundo a Netflix, consultores médicos acompanharam a produção para aproximar as cenas dos procedimentos hospitalares. Baer compartilhou sua experiência com os criadores e os atores. Isso importa especialmente numa história em que duas pessoas competentes podem olhar para o mesmo doente e discordar sobre o risco que vale a pena correr. A temporada estreou em 4 de novembro de 2026.

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