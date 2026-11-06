6,4 milhões de visualizações em uma semana: no romance coreano da Netflix, só ela consegue recarregar o coração dele

Bula Streaming Netflix Um Choque de Amor — Minissérie de comédia romântica (2026)

Baek Ho-rang é herdeiro de uma família rica e mantém em segredo um defeito no coração artificial: a bateria está falhando. Para Na Bo-bae, roteirista às voltas com a própria carreira, a eletricidade que percorre seu corpo sempre foi uma inconveniência. Perto dele, ganha uma utilidade inesperada. O que outras pessoas evitam a qualquer custo pode manter Ho-rang vivo. Chae Soo-bin e Kim Young-kwang interpretam os dois lados desse acordo.

O detalhe mais engraçado dos primeiros episódios é que a intimidade vem com cláusulas. Os dois combinam morar sob o mesmo teto e põem as condições no papel. Na primeira saída a dois, Bo-bae tem outra justificativa para o encontro: pesquisar material para o drama romântico que está escrevendo. É uma boa desculpa para observar Ho-rang de perto. Também é uma boa razão para que ele desconfie de quanto daquela conversa vai parar num roteiro.

Com direção de Park Su-won, a adaptação vem de “Charge Me Up”, romance publicado na internet pela autora Haebeon. A minissérie estreou em 9 de outubro. Na semana de 12 a 18 daquele mês, registrou 6,4 milhões de visualizações e ficou em segundo lugar no ranking mundial de séries de língua não inglesa da Netflix.