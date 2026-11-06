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Omar Sy, de boné escuro, conversa à mesa de um café em Lupin.
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por Bula Streaming
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10,8 milhões de visualizações em uma semana: a Parte 4 de Lupin liderou o ranking mundial de séries de língua não inglesa da Netflix

Na quarta parte de “Lupin”, alguém consegue o que parecia impossível: roubar em nome de Assane Diop enquanto ele está preso. Os oito episódios estrearam em 23 de outubro, com Omar Sy de volta ao papel.

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Lupin — Parte 4 (2026)

Título original: Lupin
Título em inglês: Lupin
Criação: George Kay, em colaboração com François Uzan
Elenco: Omar Sy, Ludivine Sagnier e Théo Christine
Parte 4 · 8 episódios · série iniciada em 2021

Quatro anos se passaram desde o fim da Parte 3. Assane quer cumprir a pena e levar o filho, Raoul, ao Senegal para conhecer a família. É quando chega um anúncio assinado por “Lupin”: vários museus serão roubados ao mesmo tempo. A polícia reforça a segurança. Os roubos acontecem mesmo assim. Para um homem cuja especialidade sempre foi aparecer onde ninguém o esperava, estar atrás das grades acaba sendo um álibi menos convincente do que deveria.

A quarta parte muda o jogo ao colocar os disfarces e o ilusionismo de Assane diante de um adversário que dispõe de drones e imagens falsas criadas com tecnologia digital. A pergunta já não é apenas como se rouba uma peça vigiada. É como se prova que o homem que uma câmera registrou esteve, de fato, naquele lugar. A equipe filmou no Musée de Cluny, no Museu Nacional de História Natural e na Torre Eiffel, cenário de uma das sequências de ação.

A Netflix registrou 10,8 milhões de visualizações da Parte 4 entre 26 de outubro e 1º de novembro de 2026, primeiro lugar mundial entre as séries de língua não inglesa naquela semana. As três partes anteriores também voltaram ao Top 10. A primeira ficou em segundo, com 5,2 milhões. As duas ficaram lado a lado no ranking, embora tenham estreado com cinco anos de diferença.

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