Com Marieta Severo e uma canção de Caetano na voz de Liniker, série brasileira entra no Top 10 mundial da Netflix

Bula Streaming Netflix Dom de Iludir — 1ª temporada (2026)

Lúcia Rossetti escolhe até o que a filha vai pedir no restaurante. Em outro contexto, o gesto poderia passar por intimidade entre mãe e filha. Aqui ele ajuda a entender por que Maíra, já adulta, tem tão pouco a dizer sobre o próprio tratamento. Alice Wegmann interpreta a jovem que convive com uma doença de origem desconhecida. Marieta Severo faz da preocupação de Lúcia uma coisa mais difícil de enfrentar que uma ordem direta: como recusar um cuidado que a mãe oferece em seu nome?

É por essa porta que entra a personagem de Nanda Costta. Ela se apresenta como terapeuta espiritual e oferece justamente o que tem faltado à família: uma promessa de cura. Lúcia, tão habituada a decidir por Maíra, acaba confiando a uma desconhecida o destino da filha. Um golpe e o roubo de obras de arte milionárias dão ao melodrama, dirigido por Mauro Mendonça Filho, a velocidade de uma história policial.

O título vem da canção de Caetano Veloso, regravada por Liniker para a produção. A escolha combina com uma trama em que três mulheres têm razões muito diferentes para contar só parte da verdade. Segundo a Netflix, a temporada registrou 2,3 milhões de visualizações no mundo na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, a décima colocação entre as séries de língua não inglesa.