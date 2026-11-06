Discover
Séries
Marieta Severo abraça Alice Wegmann em Dom de Iludir.
Séries
por Bula Streaming
Bula Streaming

Com Marieta Severo e uma canção de Caetano na voz de Liniker, série brasileira entra no Top 10 mundial da Netflix

Marieta Severo interpreta uma colecionadora capaz de pagar qualquer preço pela saúde da filha. A primeira temporada de “Dom de Iludir” levou um melodrama carioca de dez capítulos ao ranking mundial da Netflix.

Bula StreamingNetflix

Dom de Iludir — 1ª temporada (2026)

Título original: Dom de Iludir
Título em inglês: The Gift of Deceit
Direção-geral: Mauro Mendonça Filho
Elenco: Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta
1ª temporada · 10 episódios

Lúcia Rossetti escolhe até o que a filha vai pedir no restaurante. Em outro contexto, o gesto poderia passar por intimidade entre mãe e filha. Aqui ele ajuda a entender por que Maíra, já adulta, tem tão pouco a dizer sobre o próprio tratamento. Alice Wegmann interpreta a jovem que convive com uma doença de origem desconhecida. Marieta Severo faz da preocupação de Lúcia uma coisa mais difícil de enfrentar que uma ordem direta: como recusar um cuidado que a mãe oferece em seu nome?

É por essa porta que entra a personagem de Nanda Costta. Ela se apresenta como terapeuta espiritual e oferece justamente o que tem faltado à família: uma promessa de cura. Lúcia, tão habituada a decidir por Maíra, acaba confiando a uma desconhecida o destino da filha. Um golpe e o roubo de obras de arte milionárias dão ao melodrama, dirigido por Mauro Mendonça Filho, a velocidade de uma história policial.

O título vem da canção de Caetano Veloso, regravada por Liniker para a produção. A escolha combina com uma trama em que três mulheres têm razões muito diferentes para contar só parte da verdade. Segundo a Netflix, a temporada registrou 2,3 milhões de visualizações no mundo na semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, a décima colocação entre as séries de língua não inglesa.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
O casal se olha de perto em uma cena de Um Choque de Amor.

6,4 milhões de visualizações em uma semana: no romance coreano da Netflix, só ela consegue recarregar o coração dele

Farah apoia a cabeça no ombro de Tahir em Meu Nome é Farah.

Vendida para 84 países, a novela turca da Netflix muda de rumo na 2ª temporada quando o pai do menino volta a Istambul

Neurocirurgião de touca azul no centro cirúrgico de Anestesia.

Um produtor de Plantão Médico levou sua experiência ao primeiro drama hospitalar polonês da Netflix