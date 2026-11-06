Discover
Livros
Bíblia de capa preta sobre fundo azul, com a palavra NOT na ponta de um marcador claro.Ilustração / Laboratório Visual
Livros
por Bula Achados
Bula Achados

Uma Bíblia mandou cometer adultério porque o impressor esqueceu uma palavra

Uma edição inglesa de 1631 omitiu a negação de um dos Dez Mandamentos. Exemplares preservados documentam o erro que deu origem à Bíblia Perversa.

Bula AchadosUma palavra ausente

Faltavam três letras em uma página da Bíblia impressa em Londres em 1631. O restante da frase estava em ordem, o que tornava o defeito particularmente eficiente. No versículo 14 do capítulo 20 do Êxodo, onde deveria estar a proibição do adultério, lia-se “Thou shalt commit adultery”. Em português, “Cometerás adultério”. A palavra “not” havia desaparecido, e o mandamento continuava a falar com a mesma segurança de antes.

A edição ficou conhecida como “Wicked Bible”, ou “Bíblia Perversa”. Era uma impressão da tradução inglesa do rei Jaime, publicada originalmente em 1611, e saíra da oficina de Robert Barker, impressor do rei. Barker e seu sócio Martin Lucas tiveram de responder pelo trabalho. Para quem recebia o privilégio de imprimir as Escrituras, mandar o leitor fazer justamente o que elas proibiam era uma maneira bastante ruim de prestar contas.

O erro é verificável em exemplares preservados. A Biblioteca da Universidade de Cambridge conserva um deles e o descreve em seu catálogo da exposição sobre a Bíblia do rei Jaime. A página permite reconhecer uma peculiaridade que o apelido divertido tende a esconder. Nada precisava parecer defeituoso para que o texto estivesse errado. Não havia uma linha incompreensível, uma palavra monstruosa ou um borrão que pedisse cautela. A frase funcionava perfeitamente.

NOT
Texto esperado · Não cometerás adultério.
Edição de 1631 · Cometerás adultério.
Comparação em tradução portuguesa de Êxodo 20,14.

A impressão de um livro dependia da composição de suas páginas com tipos móveis, da preparação das formas e da leitura das provas. Cada etapa acrescentava uma oportunidade de corrigir alguma coisa ou de deixá-la passar. A pesquisa da Universidade de Canterbury sobre a edição de 1631 situa o episódio numa oficina pressionada por dificuldades financeiras e cortes de custos. Papel ruim, impressão descuidada e falhas de revisão pertenciam ao mesmo ambiente de produção. O mandamento invertido foi o defeito que tornou os demais impossíveis de ignorar.

Segundo a documentação reunida por Cambridge, Barker e o sócio receberam uma multa de 300 libras. O Museum of the Bible, em Washington, registra também a supressão da edição de mil exemplares, dos quais a maioria teria sido destruída ou corrigida. O museu possui justamente um exemplar corrigido no século 17. Alguém tratou de devolver à frase sua pequena peça de sustentação moral.

Convém resistir à tentação de transformar a história numa conspiração particularmente espirituosa. A ausência da palavra está demonstrada. Já a imagem de um tipógrafo malicioso, disposto a reformar os costumes da Inglaterra com três letras a menos, exige uma prova diferente. As pesquisas do projeto de Canterbury tratam o caso no contexto da negligência e dos problemas de produção. Há bastante história aí sem precisar inventar um funcionário libertino escondido atrás da prensa.

Também é preciso algum cuidado com a contagem das sobreviventes. Catálogos e relatos antigos falam em cerca de uma dúzia de cópias. O projeto da Universidade de Canterbury, lançado em 2023 e dedicado à conservação, à digitalização e ao estudo de um exemplar, menciona 25 conhecidas. É uma diferença que lembra como a história dos livros depende dos livros que ainda conseguimos localizar.

O exemplar estudado na Nova Zelândia, chamado Donnithorne-Christchurch, traz outro ganho. A Bíblia está encadernada com três outras obras contemporâneas, preservando uma configuração que se perdeu em muitos volumes separados posteriormente. Tem ainda linhas decorativas vermelhas. Quem o examina pode acompanhar uma história material mais ampla do que a do famoso lapso, feita de trabalhos de oficinas diferentes reunidos numa mesma encadernação.

A fama, porém, continua concentrada na palavra que não está lá. É por causa dela que uma edição defeituosa merece hoje conservação cuidadosa, pesquisa e consulta digital. O leitor interessado no mandamento correto dispõe de incontáveis Bíblias. Para conhecer este pequeno desastre da impressão, precisa encontrar justamente uma que tenha saído errada.

Bula Achados

Bula Achados

Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

Leia Também
Sobre fundo laranja, uma fita de máquina de escrever liga dois carretéis e desenha o perfil de Ern Malley.

Dois escritores inventaram um poeta para ridicularizar a poesia moderna — e ele foi celebrado

Um jovem segura uma máscara de papel com o perfil de Shakespeare.

O falsificador que não se contentou com assinaturas e inventou textos de Shakespeare

Orlok dorme encolhido dentro de uma lata de filme.

Nosferatu deveria ter sido destruído por ordem judicial — mas algumas cópias escaparam