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Um jovem segura uma máscara de papel com o perfil de Shakespeare.Ilustração / Laboratório Visual
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por Bula Achados
Bula Achados

O falsificador que não se contentou com assinaturas e inventou textos de Shakespeare

William Henry Ireland fabricou até uma peça que chegou ao palco de Drury Lane. Hoje, bibliotecas catalogam seus falsos como documentos de autoria conhecida.

Bula AchadosPapéis de um falsificador

A carta de amor de Shakespeare vinha acompanhada de versos e de uma mecha de cabelo. Tudo concorria para dar ao destinatário de fins do século XVIII a impressão de ter chegado muito perto da intimidade do poeta. A destinatária anunciada era Anne Hathaway. O autor da descoberta, e também da carta, era um rapaz chamado William Henry Ireland.

Em 1794, Ireland produziu um documento com uma falsa assinatura de Shakespeare. O pai, Samuel, admirava o dramaturgo e ajudaria a divulgar os papéis apresentados pelo filho. Uma assinatura já seria bastante para entusiasmar um colecionador. William Henry encontrou utilidade para a mão que aprendera a imitar. Pôs o poeta a declarar sua fé, a tratar de negócios e a escrever à mulher amada. Aos poucos, as supostas descobertas passaram a suprir justamente as ausências que tanto incomodam quem procura conhecer a vida particular de um escritor.

A Folger Shakespeare Library conserva um conjunto que dá boa medida do trabalho. Há versos amorosos ao lado de recibos ligados ao teatro e de uma nota promissória. As peças miúdas são das mais engenhosas. Um leitor pode desconfiar da felicidade de encontrar um poema inédito. Já um recibo, com a sua vocação para o esquecimento, parece coisa perfeitamente razoável de se achar entre papéis velhos. Ireland soube explorar o prestígio discreto dos documentos banais.

Foi mais longe. Fabricou um catálogo dos livros que Shakespeare teria possuído. O manuscrito pertence hoje à University College London. É um salto considerável para quem começara por uma assinatura. Atribuir um livro ao poeta como parte de sua biblioteca era também sugerir o que ele lera, que autores poderia ter consultado, que passagem talvez tivesse sublinhado. Um pesquisador disposto a confiar no catálogo teria bastante trabalho pela frente e uma boa chance de realizá-lo todo em vão.

O passo mais arriscado foi entregar ao público uma peça inteira. “Vortigern” chegou ao Theatre Royal, em Drury Lane, Londres, em 2 de abril de 1796. Quem quisesse acreditar teria agora de ouvir os diálogos na voz dos atores, acompanhar uma trama e reconhecer nela o talento de Shakespeare. Havia ainda um inconveniente para a estreia. No mês anterior, o estudioso Edmond Malone publicara uma crítica de 424 páginas à autenticidade dos documentos.

A plateia reagiu com vaias. O ator John Philip Kemble repetiu uma fala que mencionava o fim de uma solene impostura, segundo o relato da Lilly Library, da Universidade de Indiana. Dificilmente Ireland poderia ter escrito frase mais convidativa para um ator inclinado a sublinhar o duplo sentido. A mesma peça que precisava convencer a sala de que Shakespeare voltara a falar oferecia à plateia palavras para zombar da atribuição.

Há exemplares das falsificações de Ireland em acervos americanos e britânicos, entre eles a British Library. A sorte desses papéis tem certa graça. Perderam o autor que lhes dava preço e ganharam outro, com nome, sobrenome e obra digna de catálogo. Quem pede hoje para consultar a carta a Anne Hathaway pode recebê-la das mãos de um bibliotecário e saber, antes mesmo de abrir a pasta, quem de fato a escreveu.

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Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

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