A fotografia também foi inventada em Campinas — antes do anúncio que consagrou Daguerre

Rótulos de farmácia e um diploma maçônico preservam as experiências de Hercule Florence com a luz no interior paulista em 1833.

Bula Achados Impressão pela luz

Entre as fotografias mais antigas conservadas no Brasil há uma folha de rótulos para frascos de farmácia. Os frascos ficaram de fora. O que Hercule Florence quis reproduzir foram os desenhos que se colariam ao vidro. A ficha da Brasiliana Fotográfica dá o lugar e o ano da experiência. Foi na Vila de São Carlos, hoje Campinas, em 1833. Faltavam seis anos para a França anunciar o daguerreótipo.

Florence tinha um problema de desenhista. Depois de terminar um original, como tirar dele várias cópias sem tornar a desenhá-lo? Já vinha experimentando um método de impressão a que dera o nome de poligrafia. Em 15 de janeiro de 1833, registrou outra possibilidade. A luz poderia imprimir. A botica entra na história antes mesmo dos rótulos. Joaquim Corrêa de Mello, boticário que trabalhava na farmácia do sogro de Florence, lhe explicara o que acontecia ao nitrato de prata quando exposto à luz.

Nas primeiras tentativas, Florence construiu câmaras escuras e usou papel sensibilizado. Entre os motivos que escolheu estava a vista de sua janela. Depois de quatro horas de exposição, conseguia uma imagem invertida, com os valores de claro e escuro trocados. O desapontamento maior vinha depois. Ao trazer o papel para a claridade, ele continuava a escurecer. A mesma luz que desenhara a vista acabava por apagá-la. Dessa janela restou o relato nos manuscritos.

Com os rótulos, Florence mudou a disposição das coisas. Cobriu um vidro com fuligem e riscou o desenho nessa camada escura. Onde a ponta passava, abria caminho para o sol. Encostou o vidro numa folha preparada para reagir à luz e expôs o conjunto. O desenho podia passar do vidro ao papel sem uma gota de tinta. Guardar a matriz significava poder repetir a operação, vantagem considerável para quem precisava de uma série de etiquetas iguais.

O processo de Florence Do risco no vidro à cópia em papel Vidro O risco abre passagem para a luz na camada de fuligem. Papel A luz registra o traço na folha sensibilizada. Por que se chama cópia por contato? A matriz de vidro se apoia diretamente no papel durante a exposição ao sol. Aqui, as camadas aparecem separadas para mostrar o caminho da luz.

A solução ajuda a explicar o aspecto pouco familiar da fotografia. Quem procurar uma prateleira de botica ou o retrato do boticário encontrará letras e ornamentos. O parentesco com as fotografias de hoje está no modo como o papel recebeu a imagem. Para saber o que houve ali, convém perguntar como aquelas linhas chegaram à folha. Olhar apenas para o assunto levaria muita gente a catalogar a peça entre os impressos e seguir adiante.

Florence ensaiou ainda maneiras de fazer a imagem durar. O instituto que conserva seus manuscritos documenta testes com derivados de prata e com cloreto de ouro, além do uso de amônia no tratamento das cópias. Há uma diferença material entre essas experiências e a da janela. Das cópias por contato sobreviveram exemplares. Entre eles estão as folhas de rótulos e a reprodução de um diploma maçônico.

Em 1839, François Arago anunciou na França o processo de Louis Daguerre. A data tem lugar certo na história do daguerreótipo. O que ela não conta, sozinha, é o percurso do desenhista que já havia feito o sol trabalhar para uma farmácia no interior paulista. Em Campinas, Florence buscava um meio de multiplicar desenhos. Dessa busca saiu um processo fotográfico independente, com dificuldades, usos e resultados que ele próprio anotou.

Quase dois séculos depois, três peças seguiram para exame no laboratório HERCULES, da Universidade de Évora, numa pesquisa com o Getty Conservation Institute e os dois institutos brasileiros responsáveis pelos acervos. Eram duas provas de rótulos e uma de diploma. Em 2023, os pesquisadores apresentaram os resultados. Poucos objetos de uso tão modesto tiveram uma segunda carreira parecida. O rótulo que devia ajudar alguém a identificar o conteúdo de um frasco acabou ajudando a identificar o que se inventava em Campinas.