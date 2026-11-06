Depois de Top Gun, Glen Powell voltou à cabine para contar a história do primeiro aviador negro da Marinha americana

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Antes de dividir o céu da Coreia, Jesse Brown e Tom Hudner precisam aprender a dividir o trabalho. São pilotos de caça da Marinha americana, treinam no mesmo esquadrão e vão depender um do outro em voo. Hudner chega disposto a conquistar a confiança do colega. Brown sabe que os dois podem executar uma manobra idêntica e receber julgamentos muito diferentes quando voltarem ao convés.

Jonathan Majors interpreta Brown com uma reserva particularmente expressiva nas cenas em terra. Diante dos colegas, o aviador calcula o que dizer e quanto do esforço deixará à mostra. Em casa, ao lado da mulher, Daisy, interpretada por Christina Jackson, há espaço para outro tom de voz. O filme ganha muito com essa passagem de um ambiente para o outro. Entende-se o custo do uniforme antes que alguém precise explicar o peso de representar uma instituição que por tanto tempo manteve homens negros fora da cabine.

Powell conhece bem a imagem do piloto que conquista uma sala com um sorriso. Como Hudner, ele precisa descobrir os limites desse talento. Uma oferta de ajuda pode ser bem-intencionada e ainda assim colocar Brown numa posição difícil. A amizade ganha interesse nesses desacertos, sobretudo quando Hudner percebe que acompanhar o colega exige ouvi-lo também depois que os aviões pousam.

O diretor J.D. Dillard dá aos voos a clareza de que essa relação precisa. Basta perceber onde está o outro avião e o que significa perdê-lo de vista. A Guerra da Coreia amplia o risco, mas o filme já estabeleceu o que há de pessoal em manter aquela distância. Quando a formação sobe, acompanhamos dois homens que passaram boa parte da história tentando acertar, em terra, a maneira de voar juntos.