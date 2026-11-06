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Willa Fitzgerald corre com uma roupa vermelha em cena de Desconhecidos.Divulgação
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por Bula Streaming
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Stephen King preferiu guardar segredo sobre este suspense de 96 minutos no Telecine

Stephen King elogiou “Desconhecidos” e disse que preferia guardar os detalhes para quem fosse assistir. O conselho cabe bem a esse suspense de 96 minutos, disponível no canal Telecine dentro do Prime Video. A primeira pista está à vista de todos: o filme começa pelo capítulo três.

Bula StreamingTelecine no Prime Video

Desconhecidos (2023)

Direção e roteiro: JT Mollner
Duração: 1h36 · Classificação: 16 anos (distribuidora brasileira)
Elenco: Willa Fitzgerald, Kyle Gallner, Barbara Hershey e Ed Begley Jr.

Uma mulher ferida foge pela área rural do Oregon. Um homem armado vem atrás dela. A estrada oferece pouca proteção, a mata exige um esforço que ela talvez já não possa fazer. Willa Fitzgerald e Kyle Gallner precisam de poucos gestos para que o público reconheça uma situação de perigo. O que aconteceu antes daquela corrida é outra questão. O diretor e roteirista JT Mollner reserva seis capítulos para respondê-la e escolhe com cuidado a ordem de cada um.

É uma escolha que muda o trabalho do espectador. Quando a história recua até o encontro entre os dois, já levamos para a conversa a lembrança daquela mulher correndo. Uma frase dita com calma ganha um sentido que talvez não tivesse se tivéssemos chegado a ela dez minutos antes. Mollner entende o prazer muito particular de rever mentalmente uma cena enquanto o filme ainda está passando.

Há outro motivo para prestar atenção à primeira perseguição. O ator Giovanni Ribisi assumiu a direção de fotografia e rodou o longa em película de 35 mm. O vermelho da roupa de Fitzgerald contra o verde da vegetação permite localizá-la de relance. Por um instante, sabemos exatamente onde ela está. A cor nos dá essa segurança mesmo quando sabemos muito pouco sobre as duas pessoas em cena.

Fitzgerald e Gallner também entendem a diferença entre os momentos em que precisam ser vistos de longe e aqueles em que basta baixar a voz. Os dois encontram espaço para conversar, negociar e até hesitar, movimentos pequenos que seriam fáceis de perder num suspense montado apenas em torno da corrida. Vale seguir o conselho de King e descobrir no próprio filme a que distância aquela estrada fica do primeiro encontro.

Da estreia ao catálogo brasileiroO longa estreou no Fantastic Fest em 2023 e chegou aos cinemas brasileiros em abril de 2025 pela Paris Filmes. Para assistir pelo Prime Video, é preciso ter acesso ao canal Telecine.

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