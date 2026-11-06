Stephen King preferiu guardar segredo sobre este suspense de 96 minutos no Telecine

Bula Streaming Telecine no Prime Video Desconhecidos (2023)

Uma mulher ferida foge pela área rural do Oregon. Um homem armado vem atrás dela. A estrada oferece pouca proteção, a mata exige um esforço que ela talvez já não possa fazer. Willa Fitzgerald e Kyle Gallner precisam de poucos gestos para que o público reconheça uma situação de perigo. O que aconteceu antes daquela corrida é outra questão. O diretor e roteirista JT Mollner reserva seis capítulos para respondê-la e escolhe com cuidado a ordem de cada um.

É uma escolha que muda o trabalho do espectador. Quando a história recua até o encontro entre os dois, já levamos para a conversa a lembrança daquela mulher correndo. Uma frase dita com calma ganha um sentido que talvez não tivesse se tivéssemos chegado a ela dez minutos antes. Mollner entende o prazer muito particular de rever mentalmente uma cena enquanto o filme ainda está passando.

Há outro motivo para prestar atenção à primeira perseguição. O ator Giovanni Ribisi assumiu a direção de fotografia e rodou o longa em película de 35 mm. O vermelho da roupa de Fitzgerald contra o verde da vegetação permite localizá-la de relance. Por um instante, sabemos exatamente onde ela está. A cor nos dá essa segurança mesmo quando sabemos muito pouco sobre as duas pessoas em cena.

Fitzgerald e Gallner também entendem a diferença entre os momentos em que precisam ser vistos de longe e aqueles em que basta baixar a voz. Os dois encontram espaço para conversar, negociar e até hesitar, movimentos pequenos que seriam fáceis de perder num suspense montado apenas em torno da corrida. Vale seguir o conselho de King e descobrir no próprio filme a que distância aquela estrada fica do primeiro encontro.