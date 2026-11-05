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Guerra Sem RegrasDivulgação / Lionsgate Films
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por Bula Streaming
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Henry Cavill e o astro de Reacher se unem a Guy Ritchie em uma missão explosiva no Prime Video

Henry Cavill, Alan Ritchson e Guy Ritchie formam o trio de atração de “Guerra sem Regras”, disponível no Prime Video. Inspirada em uma operação britânica da Segunda Guerra Mundial, a aventura transforma espionagem e sabotagem em ação com humor e um elenco de peso.

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Guerra sem Regras (2024)

Direção: Guy Ritchie
Roteiro: Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel e Guy Ritchie
Duração: 2h02 · Classificação: 16 anos
Elenco: Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Henry Golding e Cary Elwes

Durante a Segunda Guerra Mundial, Gus March-Phillipps recebe a missão de reunir um grupo para atingir a estrutura que sustenta as operações navais nazistas. A tarefa exige atravessar territórios perigosos e agir fora dos procedimentos militares convencionais. Enquanto o comando avança, agentes infiltrados trabalham para abrir caminho. A sobrevivência do plano depende tanto da força quanto da capacidade de enganar o adversário.

O interesse está na combinação de dois registros que Guy Ritchie conhece bem: a aventura de equipe e a comédia de personagens capazes de tratar o perigo com uma tranquilidade quase insolente. A guerra fornece a escala; a interação entre os integrantes do grupo dá personalidade à operação. É uma indicação para quem gosta de acompanhar especialistas cujas habilidades precisam funcionar em conjunto.

Cavill interpreta o líder do comando, enquanto Ritchson, conhecido por “Reacher”, assume Anders Lassen. Eiza González e Babs Olusanmokun participam da frente de espionagem, ampliando a história para além do grupo armado. A presença desses diferentes núcleos permite alternar ação direta, disfarces e negociação, sem depender de um único protagonista para conduzir toda a aventura.

A produção de Jerry Bruckheimer aproxima o projeto de uma tradição de entretenimento de grande escala. Vale assistir com essa expectativa: há uma operação histórica na origem, mas a encenação investe na liberdade da aventura e no humor em meio ao combate. O atrativo é ver um elenco com presença física e carisma trabalhar sob a direção de um cineasta interessado na energia do grupo.

História e liberdade dramáticaA apresentação oficial da Lionsgate relaciona o filme a documentos do Departamento de Guerra britânico e a acontecimentos reais. Essa origem não transforma a aventura em reconstrução documental: o roteiro de Ritchie e seus colaboradores dramatiza personagens e operações.

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