Um homem criou um sistema de escrita para sua língua e mudou a história de seu povo

Concluído em 1821, o silabário de Sequoyah permitiu registrar o cherokee e ajudou a sustentar uma cultura impressa, incluindo um jornal bilíngue.

Bula Achados A escrita de uma língua

Sequoyah queria que uma pessoa pudesse deixar palavras num papel e outra as recuperasse sem ter ouvido a conversa. Para quem já sabe ler, a operação parece tão corriqueira que quase desaparece. Ele precisou construí-la. Ao longo de anos, desenvolveu um sistema de sinais para registrar o cherokee, língua que seu povo falava muito antes de poder imprimi-la num jornal.

O trabalho foi concluído em 1821. Segundo o National Park Service, as experiências haviam começado por volta de 1809, entre as atividades de um homem que também trabalhava como ourives e pintor. A comunicação escrita a distância lhe parecia uma vantagem concreta de quem dominava aquele recurso. O problema era encontrar uma maneira de fazer o papel conservar os sons de sua própria língua.

A solução recebeu o nome de silabário. Num alfabeto, letras costumam representar unidades sonoras menores, que combinamos para escrever sílabas e palavras. No sistema de Sequoyah, os sinais correspondem, em sua maioria, a sílabas. Aprender a relação entre sinal e som permitia ao falante reconhecer na página uma língua que já conhecia pela voz. Não era necessário passar pelo inglês para chegar à escrita.

Como o silabário funciona Três sinais, uma palavra A palavra cherokee escrita com os sinais Ꮳ, Ꮃ e Ꭹ, correspondentes a tsa, la e gi. Ꮳ Ꮃ Ꭹ tsa la gi O que esses sinais representam? ᏣᎳᎩ é a palavra cherokee, apresentada pelo National Park Service com a divisão “tsa la gi”. Neste exemplo, cada sinal corresponde a uma sílaba. A transliteração ajuda a observar a estrutura, mas não substitui uma orientação de pronúncia.

É uma diferença que merece ficar à vista. A invenção não entregava linguagem a um povo que estivesse esperando por ela. Dava uma forma de registro a uma língua existente, com seus falantes, suas histórias e seus usos. O trabalho intelectual estava em perceber como aquela fala podia ser organizada num conjunto manejável de sinais. O desenho de cada caractere era apenas a parte visível da tarefa.

A filha de Sequoyah aprendeu o sistema e ajudou a ensiná-lo a outros cherokees. Esse detalhe, registrado pelo National Park Service, impede que a história termine cedo demais, no instante da invenção. Um código que só seu criador entende tem utilidade limitada. Era preciso que outras pessoas o aprendessem, escrevessem mensagens e encontrassem nos sinais as palavras de alguém ausente.

Em poucos anos, a escrita chegou à imprensa. O primeiro número do “Cherokee Phoenix” saiu em 21 de fevereiro de 1828, em New Echota, na atual Geórgia. Era um jornal em cherokee e inglês, dirigido inicialmente por Elias Boudinot. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos conserva exemplares e descreve o projeto de publicar, nas duas línguas, assuntos de interesse comum.

A passagem para o jornal envolvia tipos, tinta, papel, uma prensa e pessoas capazes de manter tudo funcionando. Também envolvia decisões sobre o que merecia circular. Leis, notícias e documentos oficiais podiam alcançar leitores por um meio que se somava à comunicação oral. O silabário deixava de ser apenas uma realização individual e entrava na rotina de uma instituição.

O alcance pretendido era duplo. O periódico se dirigia aos próprios cherokees e a leitores de língua inglesa que poderiam apoiar sua autonomia. As disputas territoriais com a Geórgia ocupavam suas páginas. Assim, a escrita participava de uma luta política bastante concreta, na qual publicar uma posição significava tentar fazê-la atravessar fronteiras e chegar a pessoas que não estavam presentes para ouvi-la.

Essa capacidade não oferecia proteção automática. A publicação cessou em 1834, em meio à falta de recursos. No ano seguinte, a Guarda da Geórgia apreendeu a prensa. O episódio consta tanto da documentação da Biblioteca do Congresso quanto da história do jornal reunida pela “New Georgia Encyclopedia”. A existência de uma imprensa própria incomodava, mas não bastava para impedir que suas condições materiais fossem retiradas.

O sistema de Sequoyah continuou a ser usado. O Departamento de Língua da Nação Cherokee mantém materiais de aprendizagem, tabelas do silabário, fontes e teclados. Entre os recursos disponíveis está também uma reprodução dos sinais originais, que permite reconhecer o trabalho anterior à sua adaptação tipográfica. A escrita que precisou encontrar lugar numa prensa tem hoje teclas destinadas a ela.