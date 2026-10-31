Amy Adams e a autora de Garota Exemplar se encontram neste suspense de 8 episódios na HBO Max

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A repórter Camille Preaker recebe a tarefa de voltar a Wind Gap para acompanhar crimes envolvendo meninas. O trabalho a coloca novamente perto da mãe, Adora, e de uma meia-irmã que conhece pouco. Ao buscar depoimentos e observar a cidade, Camille precisa enfrentar relações das quais havia se afastado. A familiaridade com o lugar pode ajudar na reportagem, mas também compromete a distância de que ela precisaria para realizá-la.

Amy Adams interpreta uma mulher que tenta exercer sua profissão enquanto administra o peso do retorno. Patricia Clarkson e Eliza Scanlen dão ao ambiente doméstico uma tensão própria, que não depende da presença de um suspeito evidente. O interesse está nos gestos de convivência: maneiras de receber, comentários sobre comportamento e cuidados que podem ser difíceis de aceitar.

Criada por Marti Noxon e dirigida por Jean-Marc Vallée, a minissérie nasceu do romance de Gillian Flynn, que também participou dos roteiros. Essa ligação é um bom motivo para quem se interessou por “Garota Exemplar” procurar a obra. Aqui, o crime volta a conviver com relações íntimas e com o esforço de preservar uma aparência social, embora a história e seus personagens sejam outros.

Os oito capítulos formam uma opção para assistir com atenção ao longo do feriado. A investigação importa, mas dividir a experiência apenas entre pistas e suspeitos diminui o que a produção oferece. A cidade e a família participam da pressão sobre Camille, criando dificuldades que uma credencial de jornalista não resolve. Para quem aprecia suspense psicológico com interpretação em primeiro plano, a combinação de Adams, Clarkson e da escrita de Flynn fornece uma razão concreta para começar.