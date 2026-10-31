3 indicações ao Emmy: o suspense de Donald Glover no Prime Video leva o fanatismo ao extremo

Bula Streaming Prime Video Enxame (2023)

Dre organiza sua vida em torno da admiração por Ni’Jah, uma estrela da música. A ligação com a cantora interfere nas relações, nas escolhas e no modo como interpreta o comportamento alheio. Aquilo que outra pessoa recebe como uma opinião sobre uma artista pode soar, para ela, como uma agressão pessoal. Ao acompanhar seus deslocamentos e encontros, a história aproxima entusiasmo, isolamento e violência, sem oferecer a distância confortável de uma investigação conduzida por um detetive.

Fishback é o centro dessa experiência. Sua interpretação precisa sustentar a convivência entre vulnerabilidade e ameaça, fazendo com que uma conversa aparentemente comum permaneça imprevisível. O espectador acompanha Dre de perto, mas essa proximidade não significa compreendê-la por inteiro. Há momentos em que um gesto ou uma reação muda a temperatura da cena antes que apareça uma explicação.

O Emmy reconheceu esse trabalho com uma indicação a atriz em minissérie, antologia ou filme para televisão. As outras duas nomeações vieram em roteiro e figurino contemporâneo. São categorias distintas, ligadas a aspectos concretos da produção; ajudam a entender por que a série chama atenção para além do nome de Donald Glover, conhecido também por “Atlanta”.

Os sete episódios fazem de “Enxame” uma alternativa compacta para o feriado, com humor sombrio e violência. A proposta rende mais para quem aceita uma protagonista difícil de acompanhar e uma história que incomoda a identificação automática com personagens. A cultura dos fãs fornece um ambiente reconhecível, feito de imagens, comentários e lealdades. A série transforma esse ambiente numa pergunta inquietante sobre o que acontece quando a vida de um desconhecido passa a ocupar o lugar da própria.