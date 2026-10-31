Um romance de 1959 deu origem a esta série de terror da Netflix que transforma família em assombração

Bula Streaming Netflix A Maldição da Residência Hill (2018)

Hugh e Olivia Crain se mudam com os filhos para uma mansão que pretendem reformar e vender. A oportunidade de trabalho passa a conviver com acontecimentos difíceis de explicar. Anos depois, os irmãos carregam lembranças diferentes do período e encontram maneiras próprias de lidar com suas consequências. Um novo acontecimento os aproxima novamente, obrigando a família a voltar a assuntos que pareciam encerrados apenas porque ninguém conseguia enfrentá-los.

Flanagan alterna a infância e a vida adulta para mostrar como uma mesma experiência pode produzir relatos incompatíveis. O que uma criança percebeu não coincide necessariamente com aquilo que um irmão mais velho admite lembrar. Esse desacordo dá ao sobrenatural uma base emocional: antes de decidir no que acreditar, os personagens precisam escutar pessoas das quais se afastaram.

A relação com Shirley Jackson oferece uma entrada literária, mas a série constrói sua própria organização familiar. A casa permanece como lugar físico e como assunto recorrente, capaz de atravessar discussões e escolhas muitos anos depois. A força da proposta está nessa duração do medo. Sair de um endereço não significa conseguir deixá-lo para trás.

Os dez episódios pedem mais tempo que uma sessão única, o que combina com a passagem do Halloween ao feriado. É uma escolha para quem gosta de sustos acompanhados de drama familiar e de histórias que retomam detalhes sob outros pontos de vista. O elenco dá corpo às tensões entre os Crain, enquanto a narrativa faz o passado reaparecer em ambientes aparentemente comuns. O terror depende tanto do que pode estar num corredor quanto daquilo que permanece sem resposta numa conversa.