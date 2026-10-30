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Imagem de divulgação da série A Arte de Sarah (2026).Divulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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10 milhões de visualizações em uma semana: a série coreana da Netflix que virou um fenômeno

“A Arte de Sarah” chegou ao primeiro lugar mundial entre as séries de língua não inglesa da Netflix com 10 milhões de visualizações em uma semana. Shin Hae-sun e Lee Jun-hyuk conduzem o suspense, dirigido por Kim Jin-min, de “My Name” e “Extracurricular”.

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A ARTE DE SARAH (2026)

Direção: Kim Jin-min · Roteiro: Chu Song-yeon
Formato: Minissérie · 8 episódios · de 39 a 51 minutos por episódio
Classificação: 16 anos
Elenco: Shin Hae-sun, Lee Jun-hyuk, Kim Jae-won, Jung Da-bin e Lee Yi-dam

Dez milhões de visualizações em uma semana colocaram esta produção sul-coreana no primeiro lugar do ranking mundial de séries de língua não inglesa da Netflix. O resultado corresponde ao período de 16 a 22 de fevereiro de 2026, divulgado pela própria plataforma. É um marco de seu lançamento, e não a posição que ocupa hoje. A contagem ajuda a dimensionar a repercussão de uma história que transforma prestígio social em matéria de investigação criminal.

Sarah Kim circula pelo universo das marcas de luxo e parece saber exatamente como construir uma imagem de sucesso. Quando um corpo é encontrado, o detetive Park Mu-gyeong passa a examinar as versões de quem afirma conhecê-la. As lembranças não se encaixam com facilidade. Quanto mais pessoas descrevem Sarah, menos estável se torna a identidade que ela apresentou ao mundo.

Shin Hae-sun interpreta a personagem central, e Lee Jun-hyuk assume o papel do investigador. O confronto entre os dois organiza a pergunta que sustenta os oito episódios: o que, naquela história, pode ser comprovado? A apuração alcança relações profissionais, sinais de riqueza e detalhes biográficos que pareciam suficientes para garantir a confiança dos outros. Uma bolsa, um cartão e um nome conhecido podem abrir portas; isso não significa que expliquem quem passou por elas.

Kim Jin-min, diretor de “My Name” e “Extracurricular”, conduz a série a partir do roteiro de Chu Song-yeon. O ambiente de luxo dá à trama um assunto que vai além da identificação de um culpado. A credibilidade de Sarah depende também do desejo de quem a observa: pessoas dispostas a reconhecer sucesso talvez não façam todas as perguntas necessárias sobre sua origem. O suspense encontra força nessa colaboração involuntária entre a mentira e a vontade de acreditar.

A minissérie está completa na Netflix brasileira. Seus episódios ficam entre 39 e 51 minutos, permitindo acompanhar a investigação sem o compromisso de várias temporadas. O interesse está no encontro entre a presença de Shin Hae-sun, a pressão exercida pelo detetive de Lee Jun-hyuk e uma disputa por versões em que cada informação altera a imagem anterior. A pergunta sobre Sarah acaba atingindo também aqueles que aceitaram sua história sem pedir provas.

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