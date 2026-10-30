10 milhões de visualizações em uma semana: a série coreana da Netflix que virou um fenômeno

Bula Streaming Netflix A ARTE DE SARAH (2026)

Dez milhões de visualizações em uma semana colocaram esta produção sul-coreana no primeiro lugar do ranking mundial de séries de língua não inglesa da Netflix. O resultado corresponde ao período de 16 a 22 de fevereiro de 2026, divulgado pela própria plataforma. É um marco de seu lançamento, e não a posição que ocupa hoje. A contagem ajuda a dimensionar a repercussão de uma história que transforma prestígio social em matéria de investigação criminal.

Sarah Kim circula pelo universo das marcas de luxo e parece saber exatamente como construir uma imagem de sucesso. Quando um corpo é encontrado, o detetive Park Mu-gyeong passa a examinar as versões de quem afirma conhecê-la. As lembranças não se encaixam com facilidade. Quanto mais pessoas descrevem Sarah, menos estável se torna a identidade que ela apresentou ao mundo.

Shin Hae-sun interpreta a personagem central, e Lee Jun-hyuk assume o papel do investigador. O confronto entre os dois organiza a pergunta que sustenta os oito episódios: o que, naquela história, pode ser comprovado? A apuração alcança relações profissionais, sinais de riqueza e detalhes biográficos que pareciam suficientes para garantir a confiança dos outros. Uma bolsa, um cartão e um nome conhecido podem abrir portas; isso não significa que expliquem quem passou por elas.

Kim Jin-min, diretor de “My Name” e “Extracurricular”, conduz a série a partir do roteiro de Chu Song-yeon. O ambiente de luxo dá à trama um assunto que vai além da identificação de um culpado. A credibilidade de Sarah depende também do desejo de quem a observa: pessoas dispostas a reconhecer sucesso talvez não façam todas as perguntas necessárias sobre sua origem. O suspense encontra força nessa colaboração involuntária entre a mentira e a vontade de acreditar.

A minissérie está completa na Netflix brasileira. Seus episódios ficam entre 39 e 51 minutos, permitindo acompanhar a investigação sem o compromisso de várias temporadas. O interesse está no encontro entre a presença de Shin Hae-sun, a pressão exercida pelo detetive de Lee Jun-hyuk e uma disputa por versões em que cada informação altera a imagem anterior. A pergunta sobre Sarah acaba atingindo também aqueles que aceitaram sua história sem pedir provas.