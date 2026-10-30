Ed Harris e Annette Bening no faroeste que bateu recorde de estreia no Paramount+

Bula Streaming Paramount+ RANCHO DUTTON (2026)

O casal Beth Dutton e Rip Wheeler levou consigo uma audiência considerável ao sair de “Yellowstone”. Em comunicado de 26 de maio de 2026, a Paramount informou que a nova série havia somado 12,9 milhões de visualizações globais em seus primeiros sete dias, o maior lançamento de uma produção seriada original da plataforma até aquela divulgação. O dado se refere ao streaming; a audiência adicional da Paramount Network foi contabilizada separadamente.

Kelly Reilly e Cole Hauser retomam os personagens numa mudança para o sul do Texas. O projeto é construir uma vida que não dependa inteiramente dos conflitos deixados em Montana. O território novo, porém, já tem seus donos, suas regras e um rancho rival disposto a defender o próprio império. A promessa de recomeço exige dinheiro, trabalho e negociações com pessoas que não demonstram interesse em facilitar a chegada do casal.

Ed Harris e Annette Bening ampliam o elenco, ao lado de Finn Little, Juan Pablo Raba e Jai Courtney. Para o espectador que acompanha a família Dutton, o atrativo é reencontrar Beth e Rip diante de uma estrutura de poder diferente. Quem chega pelo elenco encontra um faroeste contemporâneo em que propriedade, prestígio e sobrevivência continuam estreitamente ligados. O passado dos protagonistas pesa, mas as condições da disputa mudaram de endereço.

A criação é de Chad Feehan, a partir dos personagens de Taylor Sheridan e John Linson. Essa distinção importa: a série pertence ao universo de “Yellowstone”, mas tem condução própria. Seus nove episódios permitem acompanhar a instalação do casal no Texas e o choque entre a vontade de reconstruir a vida e os interesses de quem já ocupa aquele espaço. A intimidade de Beth e Rip também entra na conta de cada decisão.

A temporada completa está disponível no Paramount+. Em 29 de outubro, reunia 90% de aprovação em 40 críticas no Rotten Tomatoes. O recorde de lançamento explica o tamanho da atenção inicial; a oportunidade de ver Reilly, Hauser, Harris e Bening no mesmo projeto oferece um motivo adicional para conhecê-lo. Para quem gosta de disputas por terra e poder, há um novo endereço no mapa dos Dutton.