Dois astros de The White Lotus se unem em suspense com 92% de aprovação no Disney+

Bula Streaming Disney+ FINGIDA (2026)

Connie Britton participou da primeira temporada de “The White Lotus”; Sam Nivola, da terceira. A nova série reúne os dois em outra configuração familiar, com Britton no papel de Ellen e Nivola como Sonny. O encontro dá ao mistério uma vantagem imediata: são intérpretes que o público já viu lidar com famílias capazes de transformar proximidade em constrangimento. Aqui, a desconfiança aparece justamente dentro da relação que deveria oferecer mais segurança.

Sonny sofre um acidente de carro e acorda no hospital com a sensação de que algo está errado. A mulher que se apresenta como sua mãe tem a aparência conhecida, mas ele passa a acreditar que se trata de uma impostora. Ellen, por sua vez, tenta compreender o comportamento do filho e ajudá-lo a recuperar a vida de antes. A suspeita não pode ser resolvida simplesmente afastando-se: os dois continuam ligados pela casa, pela rotina e pela história que construíram juntos.

Nick Paley criou a produção, escreveu os dois primeiros episódios e dirigiu metade da temporada. Divide a condução com Anthony King, que trabalhou em “The Afterparty”. O elenco inclui Meera Syal, Grace Brennan e Mahaela Park. Os amigos de Sonny também participam da investigação, acrescentando ao suspense as alianças e inseguranças de um adolescente que tenta descobrir em quem pode confiar.

O ponto de partida permite duas leituras simultâneas. Há um enigma concreto, que convida a observar comportamentos e inconsistências, e uma experiência reconhecível de amadurecimento: perceber que os pais têm uma existência que os filhos não conhecem inteiramente. A mistura com a comédia mantém essa segunda possibilidade em circulação. Uma atitude estranha pode funcionar como pista, mas também pode nascer do desencontro comum entre alguém que exige explicações e alguém que acredita já ter dado todas.

A estreia brasileira aconteceu em 20 de outubro de 2026, no Disney+, com dois episódios. Os capítulos seguintes chegam semanalmente, até completar oito. Na consulta de 29 de outubro, a temporada tinha 92% de aprovação em 12 críticas do Rotten Tomatoes, uma recepção inicial positiva que ainda pode mudar. Para quem prefere acompanhar um mistério enquanto as hipóteses continuam abertas, é uma oportunidade de entrar cedo na investigação.