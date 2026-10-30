Ator de O Diabo Veste Prada 2 muda de registro em suspense de seis episódios na Apple TV

Bula Streaming Apple TV LAST SEEN: DESAPARECIDA (2026)

Para quem conhece Patrick Brammall pela comédia “Colin from Accounts” ou por “O Diabo Veste Prada 2”, esta produção oferece uma mudança clara de registro. Ele interpreta um policial cuja vida permaneceu presa ao desaparecimento da filha. O elenco reúne ainda Maxine Peake, Brendan Cowell e Daniel Henshall, numa adaptação que entrega a Brammall um personagem movido por uma convicção difícil de separar do desespero.

Ian Ridley era detetive quando Maggie desapareceu, onze anos antes. Agora trabalha atendendo chamadas de emergência, sem aceitar que a filha possa estar morta. Ao receber o pedido de socorro de uma adolescente, acredita reconhecer a voz que esperou ouvir durante todo esse tempo. A ligação o coloca em movimento e transforma uma possibilidade incerta numa busca que ele pretende levar adiante a qualquer custo.

O roteiro de Kris Mrksa adapta “The Dispatcher”, romance de Ryan David Jahn. O escritor recebeu o CWA John Creasey Dagger em 2010 por seu livro de estreia, “Acts of Violence”; o prêmio pertence a essa obra anterior. A origem literária interessa pela construção do ponto de partida: um homem treinado para responder às emergências dos outros precisa agir quando a chamada parece alcançar a parte mais vulnerável de sua própria história.

Christian Schwochow dirige os seis episódios, filmados no estado australiano de Victoria. A duração concentrada combina com a urgência da busca, enquanto o intervalo de onze anos acrescenta uma dúvida que nenhuma corrida consegue eliminar. Ian se agarra à chance de recuperar a filha e reunir a família. Para o espectador, acompanhar essa esperança também significa perguntar quanto ela pode alterar a leitura que o protagonista faz do que encontra.

A temporada completa está na Apple TV, após o lançamento iniciado em setembro. Em 29 de outubro, a série tinha 88% de aprovação em 25 críticas do Rotten Tomatoes. O elenco e a adaptação literária oferecem bons motivos para entrar nesse mistério; a tensão principal vem de uma situação simples de compreender e difícil de suportar: receber um sinal que pode devolver alguém perdido e não conseguir admitir que ele talvez signifique outra coisa.