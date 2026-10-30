Com atores de Andor e Slow Horses, a Netflix transforma um clássico de 125 anos em série

Bula Streaming Netflix MINHA CARREIRA BRILHANTE (2026)

Um intervalo de 125 anos separa a publicação do romance de Miles Franklin desta adaptação da Netflix. A autora escreveu a história ainda adolescente e fez da ambição literária de uma jovem australiana o centro de seu livro de estreia. Na versão de 2026, esse desejo continua enfrentando uma proposta aparentemente irresistível: abandonar as incertezas de uma carreira em troca da segurança social de um casamento.

Sybylla Melvyn, vivida por Philippa Northeast, deixa uma família pobre para passar uma temporada na casa da avó rica. A mudança deveria prepará-la para entrar na sociedade e encontrar um marido adequado. Ela prefere observar, escrever e experimentar a liberdade que o novo ambiente pode oferecer. O problema ganha outra dimensão com a aproximação de Harry Beecham, interpretado por Christopher Chung: apaixonar-se torna menos confortável uma escolha que parecia resolvida de antemão.

Chung, conhecido por “Slow Horses”, integra um elenco que também traz Genevieve O’Reilly, de “Andor”, como Helen Bossier. Anna Chancellor interpreta a avó, e Kate Mulvany vive Augusta Beecham, uma sufragista. Essas presenças ampliam o mundo ao redor da protagonista: há mulheres que conhecem as regras, outras que pretendem alterá-las e uma aspirante a escritora tentando descobrir o que consegue fazer com as oportunidades que recebe.

A adaptação é conduzida por Liz Doran, com direção de Alyssa McClelland e Anne Renton. O romance de formação oferece espaço para a comédia e para a descoberta amorosa, sem retirar a escrita do centro da decisão. Publicar, trabalhar e sustentar uma vontade própria têm consequências materiais. Para Sybylla, desejar uma carreira significa aceitar a possibilidade de uma vida menos protegida do que aquela que os parentes imaginam para ela.

Os seis episódios estão disponíveis na Netflix. A recepção crítica ajuda a destacar a produção entre as adaptações de época: na consulta de 29 de outubro, a temporada reunia 91% de avaliações favoráveis em 32 críticas do Rotten Tomatoes. O interesse, porém, pode começar antes de qualquer percentual, na oportunidade de reencontrar um livro escrito por uma jovem que se recusou a tratar a ambição feminina como um capricho passageiro.