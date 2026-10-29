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Imagem de divulgação da série Tip Toe (2026).Divulgação / Quay Street Productions
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por Bula Streaming
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Alan Cumming e o astro de The Walking Dead se enfrentam em suspense aclamado na HBO Max

Alan Cumming e David Morrissey, o Governador de “The Walking Dead”, estão em lados opostos de “Tip Toe”. Disponível na HBO Max, a minissérie de Russell T Davies reúne cinco episódios sobre a facilidade com que uma convivência antiga pode se converter em ameaça.

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TIP TOE (2026)

Criação e roteiro: Russell T Davies · Direção: Peter Hoar
Formato: Minissérie · 5 episódios · cerca de 45 minutos por episódio
Classificação: 18 anos
Elenco: Alan Cumming, David Morrissey, Elizabeth Berrington, Pooky Quesnel e Paul Rhys

Alan Cumming chega à produção com uma trajetória reconhecida pelo Emmy e pelo Tony. David Morrissey traz a lembrança de personagens como o Governador de “The Walking Dead”. A reunião dos dois ganha outra camada de interesse com o nome que assina o roteiro: Russell T Davies, criador de “Queer as Folk” e “It’s a Sin”. Há uma familiaridade entre esses trabalhos e a pergunta que move a nova minissérie: o que acontece quando viver abertamente passa a ser tratado como provocação?

Leo, interpretado por Cumming, administra um bar na região gay de Manchester. Seu vizinho, Clive, vivido por Morrissey, é eletricista e tem uma família. Eles moram lado a lado há quase 15 anos, tempo suficiente para que a proximidade pareça segura. Essa confiança começa a se desfazer quando diferenças e ressentimentos assumem uma dimensão cada vez mais hostil. A rua conhecida se torna um lugar em que palavras, opiniões e gestos podem ser interpretados como ataques.

O bar de Leo dá à história uma vida social que ultrapassa a disputa entre os protagonistas. Funcionários, amigos e parentes entram num conflito que começa junto à porta de casa e atinge relações inteiras. Elizabeth Berrington interpreta Stephanie, amiga de Leo; Pooky Quesnel é Marie, mulher de Clive. A vizinhança, portanto, inclui gente que precisa conviver com as consequências da hostilidade, mesmo sem ter escolhido participar dela.

Peter Hoar, que já trabalhou com Davies em “It’s a Sin”, dirige os cinco episódios. A série foi filmada em Manchester, e a duração concentrada favorece o acompanhamento de uma escalada: a pergunta deixa de ser apenas por que os vizinhos se desentenderam e passa a incluir o limite do que cada um aceita fazer. O preconceito aparece dentro de relações comuns, onde a confiança acumulada durante anos pode oferecer justamente o acesso necessário para ferir alguém.

Na consulta de 29 de outubro, a produção tinha 96% de aprovação em 28 críticas no Rotten Tomatoes. É uma indicação para quem procura um suspense de personagens e reconhece, no encontro entre Cumming, Morrissey e Davies, a possibilidade de uma tensão que continua depois dos créditos. A minissérie está disponível na HBO Max, com a disputa doméstica servindo de entrada para um problema social muito maior.

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