Com astro do Monty Python, série premiada na França está na Apple TV com 100% de aprovação

Bula Streaming Apple TV PEQUENOS PROFETAS (2026)

Michael Palin ajuda a abrir uma porta curiosa para esta comédia britânica: a presença de um integrante do Monty Python sugere que o absurdo pode estar logo ali, mesmo numa vizinhança perfeitamente comum. Mas o reconhecimento já ultrapassou o prestígio do elenco. No Séries Mania de 2026, na França, a produção venceu como melhor série do Panorama Internacional, e Lauren Patel recebeu o prêmio de melhor atriz da mesma seção.

O protagonista, Michael Sleep, trabalha numa loja de materiais para reforma e continua esperando pela namorada, Clea, desaparecida há sete anos. Entre o expediente e as visitas ao pai, Brian, a vida segue com uma ausência que ninguém consegue resolver. Até que o pai se lembra de uma receita de alquimia: seria possível criar pequenos seres capazes de prever o futuro. Para Michael, a ideia tem uma utilidade bastante específica: descobrir se voltará a ver Clea.

Pearce Quigley interpreta esse homem que encontra numa experiência improvável um motivo para agir. Kacey, a colega mais jovem vivida por Patel, decide ajudá-lo. A diferença de idade e a implicância dos dois com o chefe, interpretado pelo próprio Mackenzie Crook, dão à parceria uma base muito cotidiana. Os experimentos no galpão também despertam a curiosidade dos vizinhos, pouco dispostos a aceitar que algo aconteça ao lado sem a participação deles.

Crook, responsável por “Detectorists”, criou, escreveu e dirigiu os seis episódios. A combinação entre rotina de trabalho, vizinhança intrometida e uma pergunta impossível permite que a fantasia tenha consequências pequenas e reconhecíveis. Antes de representar uma solução sobrenatural, a receita oferece a Michael uma tarefa, companhia e alguma perspectiva de mudança. Há bastante espaço para humor nessa tentativa desajeitada de recuperar o movimento da própria vida.

Na consulta de 29 de outubro, a primeira temporada reunia 23 críticas no Rotten Tomatoes, todas favoráveis. O percentual descreve a recepção crítica, sem transformar a indicação numa promessa de gosto universal. Disponível na Apple TV, a série interessa especialmente a quem procura uma comédia de personagens, com episódios curtos e uma curiosidade persistente: quanto da esperança cabe num galpão de jardim?