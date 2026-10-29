97% de aprovação: a criadora de Mal de Família está de volta com uma nova série na HBO Max

Bula Streaming HBO Max YOUTH (2026)

O nome de Sharon Horgan oferece uma boa pista para escolher esta série. Ela está entre os responsáveis por “Mal de Família”, vencedora do BAFTA de série dramática em 2023, e construiu com “Catastrophe” uma carreira ligada aos desacertos da intimidade. Em seu novo trabalho, também assume o papel principal: uma mulher de 50 anos que deseja voltar a ter uma vida amorosa enquanto todos parecem precisar de alguma coisa dela.

Alex imaginava que a entrada do filho na universidade lhe devolveria algum tempo. A expectativa dura pouco: Ruari retorna, e a independência dos dois fica para depois. Ela ainda precisa cuidar dos pais e atender às exigências de uma carreira no mercado literário. Quando surge a possibilidade de se aproximar de Patrick, o solteiro vivido por Rupert Friend, o problema inclui encontrar uma brecha numa agenda que raramente lhe pertence por inteiro.

O trabalho com livros acrescenta outro tipo de vaidade à confusão doméstica. Autores, clientes e compromissos profissionais exigem atenção de alguém que mal consegue organizar as próprias expectativas. A Feira do Livro de Frankfurt entra nesse percurso como mais um lugar em que os interesses da família e da profissão se atravessam. Há um atrativo particular nessa escolha de ambiente: quem administra histórias e personalidades alheias não ganha, por isso, facilidade para administrar a própria vida.

A direção é de Dawn Shadforth, e o elenco inclui Sharlene Whyte e Aran Murphy. A premissa dispensa a ideia de que chegar aos 50 significa conhecer todas as respostas. Alex pode querer companhia, desejar distância, sentir culpa e se irritar com as mesmas pessoas. A comicidade encontra material nessas necessidades que se acumulam, sobretudo quando o momento de cuidar de si coincide com o pedido de ajuda de alguém próximo.

Em 29 de outubro, a primeira temporada tinha 97% de aprovação em 33 críticas reunidas pelo Rotten Tomatoes. São oito episódios previstos, com lançamento semanal na HBO Max. Para quem acompanha o trabalho de Horgan, o interesse está em vê-la voltar às negociações sentimentais e familiares que marcam sua escrita, agora a partir de uma fase da vida em que a liberdade prometida ainda precisa ser disputada no cotidiano.