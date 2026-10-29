Kelly Rowland e Method Man formam casal em comédia romântica de 2026 no Prime Video

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Leah Caldwell está perto de se tornar a primeira mulher a comandar o principal programa matinal de Nova York. A oportunidade traz um adversário que ela conhece bem: Jarrett Roy, seu ex, disputa o mesmo cargo. Ele afirma ter mudado depois de ler um livro sobre relacionamentos. Ela tem razões para desconfiar e uma carreira a proteger. Enquanto os amigos também se interessam pelos conselhos da obra, o reencontro obriga os dois a lidar com sentimentos que continuam presentes.

O encontro do elenco é um atrativo para quem acompanhou a música dos anos 1990. Rowland integrou o Destiny’s Child, e Method Man é um dos fundadores do Wu-Tang Clan. Apesar dessas trajetórias contemporâneas, os dois ainda não haviam trabalhado juntos antes deste filme, conforme contaram ao “Good Morning America”. Aqui, a convivência passa pela familiar combinação de rivalidade, intimidade antiga e possibilidade de recomeço.

A disputa profissional dá um peso específico à hesitação de Leah. Aceitar a promessa de mudança de um ex já exige confiança; fazer isso enquanto ele concorre pela mesma conquista torna a situação mais delicada. A premissa permite acompanhar tanto a negociação afetiva quanto a ambição da protagonista, uma mulher que sabe qual lugar deseja ocupar no trabalho.

Robin Thede e Annie Gonzalez interpretam as amigas que ampliam esse círculo de conversas e conselhos. A companhia entre as mulheres também tem espaço no filme, além do casal central. Para uma sessão de comédia romântica, o interesse está nesse conjunto: rostos conhecidos, uma segunda chance cercada de obstáculos e a dúvida sobre o que alguém precisa demonstrar para merecer confiança novamente.