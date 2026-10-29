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Keanu Reeves e Jonah Hill conversam diante de um estúdio em Consequência, de 2026.Divulgação / Apple TV
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por Bula Streaming
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Keanu Reeves e Martin Scorsese estão na comédia de Jonah Hill disponível no Apple TV

Keanu Reeves interpreta uma estrela de cinema ameaçada por um vídeo em “Consequência”, comédia de Jonah Hill disponível no Apple TV. Cameron Diaz, Matt Bomer e Martin Scorsese integram o elenco desta história sobre fama, culpa e o esforço de reparar o passado.

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Consequência (2026)

Título original: Outcome
Direção: Jonah Hill
Roteiro: Jonah Hill e Ezra Woods
Duração: 1h23 · Classificação: 14 anos
Elenco: Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz, Matt Bomer e Martin Scorsese

Reef Hawk construiu uma carreira sustentada pelo carinho do público. Essa posição se torna frágil quando alguém passa a chantageá-lo com um vídeo capaz de destruir sua reputação. Para descobrir de onde vem a ameaça, o ator começa a procurar pessoas que pode ter prejudicado. Nessa tarefa, conta com os amigos Kyle e Xander e com Ira, advogado especializado em administrar crises. A investigação exige que ele volte a relações que preferia deixar para trás.

O ponto de partida coloca duas intenções lado a lado: reparar um dano e impedir que ele se torne público. Para Reef, pedir desculpas também pode ser uma estratégia de sobrevivência profissional. É dessa ambiguidade que a comédia extrai sua pergunta mais interessante: quanto vale um gesto de arrependimento quando o interessado tem tanto a perder?

Reeves assume o centro desse desconforto, cercado por um elenco que reúne diferentes gerações de Hollywood. Diaz e Bomer interpretam os amigos mais próximos; Hill, além de dirigir e assinar o roteiro com Ezra Woods, vive o advogado. A presença de Martin Scorsese diante das câmeras acrescenta uma curiosidade a um filme que transforma a própria indústria do cinema em assunto. Susan Lucci, Laverne Cox e David Spade também participam.

A indicação interessa a quem gosta de histórias sobre os bastidores da fama e personagens obrigados a enfrentar o que sua imagem pública esconde. A chantagem estabelece uma urgência, mas o percurso proposto envolve conversas, lembranças e tentativas de reconciliação. Com uma hora e vinte e três minutos, o filme oferece uma incursão breve nesse universo em que amizade, trabalho e reputação podem se tornar difíceis de separar.

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