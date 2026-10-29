Discover
Filmes
Dwayne Johnson como Maui na versão de Moana com atores, de 2026.Divulgação / Disney
Filmes
por Bula Streaming
Bula Streaming

Dwayne Johnson volta como Maui na versão de Moana com atores que chegou ao Disney+

Dwayne Johnson volta a interpretar Maui em “Moana”, agora diante das câmeras. Disponível no Disney+, a versão com atores reúne Catherine Laga’aia e o diretor de “Hamilton” numa aventura musical sobre a jovem que atravessa o oceano para ajudar seu povo.

Bula StreamingDisney+

Moana (2026)

Direção: Thomas Kail
Roteiro: Jared Bush e Dana Ledoux Miller
Duração: 1h57 · Classificação: 10 anos
Elenco: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui, Frankie Adams e Rena Owen

Moana vive em Motunui, uma ilha cuja sobrevivência passa a depender de uma viagem para além dos recifes. Escolhida pelo oceano, ela deixa o lugar onde cresceu e encontra Maui, um semideus com quem precisará aprender a dividir a travessia. O desejo de proteger a comunidade conduz a aventura, enquanto a relação entre os dois viajantes reúne teimosia, aprendizado e a necessidade de confiar em alguém muito diferente.

A curiosidade desta adaptação começa pelo elenco. Johnson já havia dado voz a Maui nas animações e agora assume também a presença física do personagem. Catherine Laga’aia interpreta a protagonista, enquanto John Tui e Frankie Adams vivem seus pais e Rena Owen faz a avó Tala. A passagem para atores oferece a oportunidade de acompanhar como essas relações familiares e esse encontro em alto-mar são traduzidos para outro tipo de atuação.

A escolha de Thomas Kail aproxima o projeto do teatro musical. Vencedor do Tony e do Emmy, o diretor é também responsável por “Hamilton”. As canções de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i e Mark Mancina fazem parte da identidade da história, na qual partir, descobrir a própria origem e aceitar responsabilidades são experiências que encontram expressão pela música.

É uma indicação para quem gosta de aventuras musicais e tem curiosidade de revisitar personagens conhecidos sob outra forma. A presença do mesmo intérprete de Maui, cercado por um novo elenco, dá um motivo concreto para essa comparação. Também há uma história de iniciação acessível a quem chega agora: uma jovem precisa decidir até onde pode ir para cuidar de um lugar ao qual continua pertencendo.

Uma ligação entre as versõesAuliʻi Cravalho, a voz original de Moana nos filmes de animação, participa desta versão como produtora executiva. O Disney+ também oferece o especial “Moana: Uma Visão Especial”, dedicado aos bastidores da produção.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
Guerra

Série na HBO Max vai conquistar fãs, curiosos e profissionais do Direito

Maria Chiara Giannetta abraça Elio Germano em Eu, Você, Nós, de 2026.

Do Festival de Roma à Netflix: o novo filme de Elio Germano chegou ao streaming

Kyle Echarri e Xyriel Manabat abraçados em uma cena de 18 Rosas, de 2026.

Filmado nas Filipinas, romance da Netflix revisita os primeiros amores dos anos 2000