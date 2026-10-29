Dwayne Johnson volta como Maui na versão de Moana com atores que chegou ao Disney+

Bula Streaming Disney+ Moana (2026)

Moana vive em Motunui, uma ilha cuja sobrevivência passa a depender de uma viagem para além dos recifes. Escolhida pelo oceano, ela deixa o lugar onde cresceu e encontra Maui, um semideus com quem precisará aprender a dividir a travessia. O desejo de proteger a comunidade conduz a aventura, enquanto a relação entre os dois viajantes reúne teimosia, aprendizado e a necessidade de confiar em alguém muito diferente.

A curiosidade desta adaptação começa pelo elenco. Johnson já havia dado voz a Maui nas animações e agora assume também a presença física do personagem. Catherine Laga’aia interpreta a protagonista, enquanto John Tui e Frankie Adams vivem seus pais e Rena Owen faz a avó Tala. A passagem para atores oferece a oportunidade de acompanhar como essas relações familiares e esse encontro em alto-mar são traduzidos para outro tipo de atuação.

A escolha de Thomas Kail aproxima o projeto do teatro musical. Vencedor do Tony e do Emmy, o diretor é também responsável por “Hamilton”. As canções de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i e Mark Mancina fazem parte da identidade da história, na qual partir, descobrir a própria origem e aceitar responsabilidades são experiências que encontram expressão pela música.

É uma indicação para quem gosta de aventuras musicais e tem curiosidade de revisitar personagens conhecidos sob outra forma. A presença do mesmo intérprete de Maui, cercado por um novo elenco, dá um motivo concreto para essa comparação. Também há uma história de iniciação acessível a quem chega agora: uma jovem precisa decidir até onde pode ir para cuidar de um lugar ao qual continua pertencendo.