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Lili Reinhart e Tom Bateman sentados em um banco, em imagem de A Hipótese do Amor.
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por Bula Streaming
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O best-seller de Ali Hazelwood virou um romance com Lili Reinhart no Prime Video

O romance de Ali Hazelwood ganhou uma adaptação com Lili Reinhart e Tom Bateman em “A Hipótese do Amor”, disponível no Prime Video. A comédia romântica leva o namoro de fachada ao ambiente acadêmico, onde uma decisão impulsiva precisa sobreviver às próprias regras.

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A Hipótese do Amor (2026)

Direção: Claire Scanlon
Roteiro: Sarah Rothschild
Duração: 1h52 · Classificação: 16 anos
Elenco: Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh e Nicholas Duvernay

Olive está concentrada no doutorado quando tenta resolver um problema afetivo com uma demonstração improvisada. Para convencer a amiga de que superou uma antiga atração, beija Adam Carlsen, um professor intimidador do departamento. O gesto desemboca em um acordo: os dois passam a representar um casal. O que parecia útil para cada um exige limites, combinações e uma disposição cada vez mais difícil de separar daquilo que sentem.

A origem literária oferece um caminho claro para escolher o filme. A produção adapta o livro homônimo de Ali Hazelwood, que entrou na lista de mais vendidos do New York Times. Claire Scanlon dirige a versão cinematográfica, com roteiro de Sarah Rothschild. Lili Reinhart interpreta Olive e Tom Bateman assume Adam; Rachel Marsh e Nicholas Duvernay completam o núcleo ligado ao impulso que coloca a história em movimento.

O namoro de fachada é uma convenção conhecida da comédia romântica. Aqui, ela se aproxima de um universo em que resultados precisam ser demonstrados e hipóteses são colocadas à prova. A graça da situação inicial está no contraste entre a organização esperada no trabalho acadêmico e a dificuldade de administrar uma relação inventada. Quanto mais convincente precisa parecer o acordo, menos simples se torna decidir onde termina a representação e começa uma vontade própria.

Para quem leu o romance, a adaptação permite reencontrar os personagens em outra linguagem. Para quem chega sem conhecer o livro, basta acompanhar a diferença entre o objetivo declarado de Olive e os efeitos do arranjo. A proposta favorece uma sessão de romance e humor centrada na aproximação do casal, com o ambiente universitário como parte da convivência. São uma hora e cinquenta e dois minutos, incluídos na assinatura do Prime Video no Brasil, com classificação indicativa de 16 anos.

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