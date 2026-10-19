Ben Affleck e Kerry Washington levam este suspense ao topo da Netflix no Brasil

Bula Streaming Netflix Sobrevivência (2026)

Mark Kimball disputa a prefeitura de Los Angeles quando o sequestro de seu filho interrompe a campanha. Ao lado de Abigail, precisa levantar o dinheiro exigido para o resgate. Mas a negociação não depende apenas de encontrar a quantia: segredos do casal ameaçam comprometer as decisões tomadas sob pressão. Quem vive de conquistar a confiança dos eleitores passa a enfrentar uma situação em que confiar na pessoa errada pode ter consequências irreparáveis.

O interesse da premissa está em reunir duas exigências que podem entrar em conflito. O candidato precisa preservar a aparência de controle; o pai não dispõe do tempo necessário para calcular cada gesto. A vida pública torna qualquer escolha mais exposta, enquanto o casamento exige respostas que uma campanha eleitoral talvez preferisse adiar. É por essa combinação de crime, política e intimidade que o filme merece entrar na programação.

Gillian Anderson interpreta Dayle, a negociadora que participa da crise. Sua presença acrescenta uma terceira perspectiva a um casal obrigado a revelar o que esconde. Steven Yeun também integra o elenco. Affleck reúne atores capazes de sustentar o suspense numa conversa, num silêncio ou numa resposta incompleta, recursos especialmente adequados a uma história em que o perigo depende tanto da informação quanto da força.

Há um detalhe de produção que ajuda a compreender essa aposta nos personagens. Segundo a Netflix, o elenco ensaiou durante semanas na própria casa usada como locação, em Los Angeles. Conhecer aquele espaço antes das filmagens permitiu trabalhar as relações dentro do ambiente que abrigaria a crise. A cidade também participou das gravações, realizadas em Los Angeles e nos arredores.

Para quem acompanha Affleck desde “Argo”, a indicação oferece outro encontro entre tensão política e decisões tomadas num prazo curto. Aqui, porém, o centro é doméstico: proteger alguém pode exigir destruir a versão de si mesmo construída para o mundo. Vale assistir sem procurar antecipadamente as revelações que reorganizam a situação do casal.