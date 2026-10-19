Adam Scott e Robert De Niro em suspense baseado em best seller do New York Times de Alex North, na Netflix

Tom Kennedy (Adam Scott), um escritor de romances policiais que acaba de perder a mulher, enfrenta outro pesadelo quando seu filho de oito anos desaparece. Ambientado nos Estados Unidos, “O Homem que Sussurra”, de 2026, acompanha sua busca pelo menino e o reencontro com o pai, Pete Willis (Robert De Niro), um detetive aposentado de quem está afastado há décadas. Tom precisa da experiência dele porque o sequestro tem ligação com um assassino que Pete colocou na prisão. Dirigido por James Ashcroft, o suspense reúne uma investigação criminal e uma família que precisa colaborar antes de resolver suas próprias mágoas.

Jake (Acston Luca Porto) já convivia com a ausência da mãe quando é levado. Para Tom, que tenta criar o filho enquanto atravessa o luto, o desaparecimento acrescenta desespero a uma rotina emocionalmente difícil. Escrever sobre crimes oferece pouca vantagem quando é ele quem precisa esperar por notícias. Nos livros, o autor pode escolher quando uma pista aparece. Agora, depende do trabalho da polícia e da ajuda de alguém em quem perdeu a confiança.

Um pedido de ajuda difícil

Pete possui o conhecimento que torna esse reencontro necessário. Durante sua carreira na polícia, ele prendeu o assassino conhecido como Homem que Sussurra, responsável por ataques contra crianças. A aposentadoria, porém, não encerrou sua relação com o caso. Uma das vítimas nunca foi localizada, e a investigação permaneceu entre suas preocupações mesmo depois da condenação.

O trabalho também deixou estragos dentro de casa. A obsessão pelos crimes e os problemas com a bebida comprometeram sua relação com a família. Tom cresceu com essas feridas e passou anos longe do pai. Ao procurá-lo, precisa aceitar que o homem associado a tantas decepções pode contribuir para encontrar Jake.

Essa dependência dá ao encontro um desconforto convincente. Tom tem motivos para cobrar o que lhe faltou na infância, mas o filho desaparecido exige sua atenção. Pete, por sua vez, recebe uma oportunidade de ajudar sem que isso apague suas falhas anteriores. A colaboração começa por necessidade, com ressentimentos que continuam presentes em cada conversa.

O assassino está atrás das grades

A detetive Amanda Beck (Michelle Monaghan) assume a investigação diante de um problema que complica a busca. O criminoso ligado ao desaparecimento de Jake cumpre prisão perpétua. Se ele permanece preso, alguém do lado de fora está envolvido no novo caso. Cabe à polícia descobrir quem é essa pessoa e qual sua ligação com os crimes antigos.

O interesse do suspense nasce dessa contradição. Pete participou da prisão que deveria ter interrompido os ataques, mas agora precisa voltar às informações que acumulou. Sua experiência tem valor, embora conhecer o passado não garanta saber o que acontece no presente. A condenação do assassino oferece um ponto de partida, sem entregar o paradeiro do menino.

Amanda trabalha nesse intervalo entre o caso antigo e a ameaça atual. Sua presença acrescenta uma perspectiva profissional à procura de Tom e Pete, que chegam à investigação carregados de vínculos familiares. Ela precisa transformar suspeitas em informações úteis enquanto os dois homens tentam lidar com o medo de perder Jake. O menino permanece desaparecido, e qualquer hipótese precisa ajudar a localizá-lo.

Pai e filho precisam conviver

A escolha de colocar Tom e Pete trabalhando juntos sustenta a parte mais interessante da história. O escritor procura proteger o próprio filho com a ajuda do pai que, em sua lembrança, falhou nessa tarefa. Há uma cobrança difícil de silenciar nessa parceria. Cada gesto de Pete pode ser observado tanto pelo que oferece à investigação quanto pelo que recorda ao filho.

Adam Scott ocupa um papel que depende dessa mistura de aflição e resistência. Tom precisa de ajuda, mas recebê-la exige uma proximidade que ele passou anos recusando. De Niro interpreta um homem cuja experiência profissional não resolveu seus problemas familiares. A autoridade do antigo detetive tem pouco alcance quando o interlocutor é o filho que se sentiu abandonado.

É aí que o drama ganha força. Pete pode conhecer o criminoso, reconhecer informações e contribuir com a polícia. Nada disso lhe assegura a confiança de Tom. Para o escritor, aceitar sua participação significa suportar a convivência durante uma busca que já exige mais do que ele consegue oferecer emocionalmente.

A adaptação do romance de Alex North antecipa o sequestro de Jake, dando mais espaço à investigação compartilhada pelos dois homens. A decisão favorece esse atrito familiar, porque os obriga a permanecer juntos durante a procura. Também concentra boa parte da tensão na dificuldade de colaborar quando ainda existem cobranças antigas por fazer.

Uma criança continua desaparecida

O risco dessa combinação é insistir nas mesmas mágoas quando a investigação precisa avançar. A situação familiar já possui força suficiente para dispensar explicações repetidas sobre o afastamento. O interesse está nas escolhas de Tom e Pete diante da necessidade de trabalhar juntos, sobretudo quando confiar um no outro representa uma dificuldade adicional.

“O Homem que Sussurra” chega acompanhada de uma história dolorosa. Tom não pode apagar o passado para ouvir o pai, e Pete precisa contribuir sem exigir perdão em troca. Entre os dois está Jake, uma criança cuja ausência transforma qualquer discussão numa interrupção angustiante. Enquanto Amanda procura o responsável pelo sequestro, pai e avô precisam aproveitar o que sabem para tentar trazer o menino de volta.