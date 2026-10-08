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Imagem de divulgação de Operação VingançaDivulgação / 20th Century Studios
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Vencedor do Oscar por viver Freddie Mercury volta ao suspense em adaptação de best-seller de espionagem no Disney+

Como viver em meio à mais baixa extração de bandidos do mundo sem envolver-se com eles? Como suportar calado o avanço da corrupção? Pode-se recorrer às autoridades? Se o mundo fosse um imenso campo onde só florescesse o bom, o belo e o justo, ou ao menos um lugarzinho cada vez mais abafado no qual todos soubessem de suas obrigações e colocassem-nas em prática, sem esperar nada de quem quer que seja, vivendo apenas de acordo com o que manda a lei, figuras como Charles Heller não despertariam tanta simpatia. Analista de dados da CIA, Heller é obrigado a provar do próprio veneno e resolve ir à forra depois de uma tragédia pessoal, metamorfose que sustenta parte de “Operação Vingança”. James Hawes oferece uma ou outra pista sobre como dar-se-á esse plano de reparação, incluindo a longa jornada existencial do protagonista em busca de si mesmo. Gradualmente, ele tem sua conclusão.

Justiça ou morte

Heller é o típico boa-praça. Ele chega para mais um dia de trabalho no George Bush Center for Intelligence, em Langley, Virgínia, arredores de Washington, pensa que será chamado para algum programa com os colegas, mas só querem que ele tente descobrir qual o problema de um computador. Nenhum inconveniente, ele não se recusa, porém esse favor extraoficial leva-o a ficar sabendo de um malsucedido ataque de drones. Sua esposa, Sarah, morre em circunstâncias misteriosas durante uma viagem a Londres, informação ultrassecreta que o autoriza a pensar que os dois fatos se interliguem. Inspirado em “O Amador (1981)”, o thriller policial de Robert Littell, o roteiro de Ken Nolan e Gary Spinelli contorna lugares-comuns do gênero, olhando para Heller a peça minúscula e desprezível de uma engrenagem que pode e vai funcionar sem ele, e é isso que o deixa irado. Rami Malek, por seu turno, capta o pendor ao autossacrifício do anti-herói e apresenta sua performance mais rica desde que encarnou Freddie Mercury (1946-1991) em “Bohemian Rhapsody” (2018), de Bryan Singer e Dexter Fletcher, pelo qual venceu o Oscar de Melhor Ator em 2019.

Filme: Operação Vingança
Diretor: James Hawes
Ano: 2025
Gênero: Ação/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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