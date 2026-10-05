Ficção científica prevê um futuro não tão distante e ainda faz metáfora com objetificação feminina, na Netflix

Iris (Sophie Thatcher) acompanha o namorado, Josh (Jack Quaid), a uma casa luxuosa à beira de um lago para passar um fim de semana com os amigos dele. Ela quer aproveitar a viagem e ser aceita pelo grupo, mas chega com medo de desagradar. Esse desconforto abre “Acompanhante Perfeita”, suspense de ficção científica de 2025 escrito e dirigido por Drew Hancock. O passeio acontece num ambiente de aparente tranquilidade, onde Iris conhece pouco as pessoas ao redor e depende do namorado para se sentir segura.

A lembrança de um encontro no supermercado alimenta sua confiança no relacionamento. Iris guarda aquele começo com o carinho de quem acredita ter encontrado a pessoa certa entre compras e corredores. Josh ocupa o centro de sua vida, e agradá-lo parece fazer parte de qualquer decisão. Thatcher dá delicadeza a essa dedicação, mas também deixa aparecer o esforço da personagem. Antes de relaxar, Iris observa as reações dos outros. Antes de falar, preocupa-se com a impressão que vai causar.

Uma recepção pouco acolhedora

A propriedade pertence a Sergey (Rupert Friend), um homem rico que mantém um relacionamento com Kat (Megan Suri), amiga de Josh. Kat recebe Iris sem entusiasmo e tampouco se esforça para disfarçar a antipatia. Para uma convidada que já estava nervosa, é uma confirmação desagradável. A casa pode oferecer conforto de sobra, mas ninguém descansa muito quando precisa calcular se sua presença está incomodando.

Suri faz dessa hostilidade um componente importante da convivência. Kat não precisa levantar a voz para deixar Iris desconfortável. Sua frieza estabelece uma distância que a jovem tenta vencer com gentileza, sem saber o motivo da rejeição. Hancock aproveita bem esse atrito inicial. Quem já passou um fim de semana com amigos do parceiro conhece o trabalho extra de participar das conversas, acompanhar histórias antigas e descobrir onde pode se sentar sem parecer uma intrusa.

Eli (Harvey Guillén) e seu namorado, Patrick (Lukas Gage), são mais receptivos. Os dois oferecem algum alívio e impedem que a reunião pareça uma emboscada desde a chegada. Há afeto entre eles e uma disposição mais espontânea para aproveitar a companhia. Iris ganha pessoas com quem conversar, embora continue num grupo formado pelos vínculos de Josh. É ele quem conhece os convidados, suas intimidades e suas diferenças.

O esforço para parecer feliz

Josh tenta tranquilizar a namorada, e Jack Quaid dá ao personagem um jeito acessível que ajuda a explicar a confiança dela. Sua presença tem a familiaridade de alguém que parece saber resolver um pequeno constrangimento. Iris procura nele uma referência para interpretar o comportamento dos amigos. Essa dependência torna o namoro interessante desde as primeiras conversas, antes que a viagem tome um rumo perigoso.

Thatcher é o principal acerto de “Acompanhante Perfeita”. A atriz preserva a sinceridade de Iris mesmo quando seu empenho em agradar provoca desconforto. Sua personagem ama, fala desse amor e deseja que os outros reconheçam a felicidade que acredita viver. O problema está no desequilíbrio entre aquilo que ela oferece e o acolhimento que recebe. Expor a própria intimidade diante de pessoas pouco conhecidas deixa a jovem ainda mais vulnerável.

Hancock extrai humor dessa convivência sem transformar Iris no alvo de todas as piadas. A graça vem, sobretudo, das diferenças entre os convidados e da distância entre a promessa de um passeio agradável e o comportamento de quem participa dele. Há gente demais confortável com a própria inconveniência. O constrangimento tem algo familiar, daqueles que fazem alguém desejar voltar para casa antes mesmo de desfazer a mala.

O luxo oferece pouca proteção

Sergey acrescenta outro tipo de mal-estar ao encontro. Friend dá ao anfitrião uma presença desagradável, sustentada pela segurança de quem possui a casa e está acostumado a ocupar espaço. A riqueza garante privacidade e conforto, mas não torna a convivência mais respeitosa. Iris precisa lidar com essa presença enquanto tenta participar do fim de semana sem criar problemas para Josh.

A distância da rotina também pesa. Numa propriedade isolada, cercada por pessoas que conhece pouco, a jovem tem menos referências para avaliar o que acontece. Hancock começa pelo desconforto social e deixa que ele contamine a sensação de segurança. O suspense ganha força porque Iris chegou esperando acolhimento. Quando a viagem deixa de corresponder a essa expectativa, ela precisa prestar atenção às próprias reservas.

“Acompanhante Perfeita” combina essa insegurança com ficção científica, violência e humor ácido. Os segredos que alteram o rumo do encontro merecem ser descobertos durante a sessão. Ainda assim, a tensão já está presente na maneira como Iris se relaciona com Josh e busca aprovação entre os convidados. O interesse pela personagem nasce antes das revelações, graças ao cuidado de Thatcher com sua ansiedade, seu afeto e sua necessidade de pertencer.

Iris precisa confiar em si

Hancock poderia dar mais tempo a alguns atritos entre os amigos. Kat, Eli, Patrick e Sergey despertam curiosidade, mas nem todos recebem espaço suficiente para que suas relações tenham o mesmo peso. A pressa em mudar as condições da visita por vezes deixa para trás detalhes de convivência que renderiam boas cenas. O elenco compensa parte dessa limitação com personalidades distintas, capazes de tornar a reunião desconfortável por razões diferentes.

A força da crítica ao relacionamento está nos gestos de Iris. Ela procura agradar, espera uma reação carinhosa e entrega ao namorado a autoridade para dizer se suas preocupações fazem sentido. Isso torna a personagem reconhecível mesmo dentro de uma história que se afasta de situações comuns. Sua insegurança tem um custo concreto, porque confiar em Josh interfere na maneira como ela avalia as pessoas e os riscos daquela casa.

Thatcher sustenta essa continuidade quando o descanso prometido dá lugar ao perigo. Iris conserva a sensibilidade apresentada no começo, mas já não pode dedicar toda a atenção ao bem-estar do namorado. É essa mudança que dá peso ao suspense. A jovem que chegou preocupada em ser uma boa companhia precisa olhar para o que acontece ao redor e escolher em quem confiar para sair dali em segurança.